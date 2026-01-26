Si è svolta alla Camera dei Deputati un’iniziativa promossa dal deputato Gimmi Cangiano che, alla vigilia del Giorno della Memoria, ha portato il cinema dentro le istituzioni come strumento di riflessione civile e responsabilità democratica. In Sala della Regina viene proiettato «Elena del Ghetto», il film prodotto da Titanus Production – una delle storiche case di produzione del cinema italiano – con Masi Film e Rai Cinema, che racconta la storia di Elena Di Porto, donna ebrea romana che tra il 1938 e il 1943 ebbe il coraggio di opporsi al fascismo e di lanciare un allarme rimasto inascoltato. Una scelta che affida all’arte e al linguaggio cinematografico il compito di tenere viva la memoria, non come rituale, ma come coscienza attiva del presente.



Fotografie di Simone Zivillica

Mulè, Fadlun, Casertano, Saccà Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè – Guido Lombardo On. Gimmi Cangiano Cangiano, Fadlun Micaela Ramazzotti

David Parenzo – Giornalista Massimo Veneziano, Amministratore delegato Titanus Saccà, Ramazzotti, Fadlun, Mulè, Casertano, Parenzo Fadlun, Mulè, Casertano Saccà, Ramazzotti, Fadlun Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera On. Gimmi Cangiano Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera Stefano Casertano – Regista On. Gimmi Cangiano

David Parenzo – Giornalista Ramazzotti, Saccà Federico Mollicone – Presidente Commissione Cultura Federico Mollicone – Presidente Commissione Cultura Giulia Bevilacqua

David Parenzo – Giornalista Victor Fadlun – Presidente della Comunità Ebraica di Roma













Stefano Casertano – Regista

Stefano Casertano – Regista











Maria Grazia Saccà – CEO Titanus Production

Saccà. Antonnicola (Rai Cinema), Conforti (Rai Cinema) Micaela Ramazzotti Micaela Ramazzotti Mulè, Fadlun, Casertano, Saccà, Parenzo, Ramazzotti Mulè, Fadlun, Casertano, Saccà, Parenzo, Ramazzotti Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera Micaela Ramazzotti











Maria Grazia Saccà – CEO Titanus Production Federico Mollicone – Presidente Commissione Cultura

David Parenzo – Giornalista