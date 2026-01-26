The Watcher Photos

Cinema e istituzioni alla Camera per il Giorno della Memoria: ecco chi c’era

26
Gennaio 2026
Di Simone Zivillica

Si è svolta alla Camera dei Deputati un’iniziativa promossa dal deputato Gimmi Cangiano che, alla vigilia del Giorno della Memoria, ha portato il cinema dentro le istituzioni come strumento di riflessione civile e responsabilità democratica. In Sala della Regina viene proiettato «Elena del Ghetto», il film prodotto da Titanus Production – una delle storiche case di produzione del cinema italiano – con Masi Film e Rai Cinema, che racconta la storia di Elena Di Porto, donna ebrea romana che tra il 1938 e il 1943 ebbe il coraggio di opporsi al fascismo e di lanciare un allarme rimasto inascoltato. Una scelta che affida all’arte e al linguaggio cinematografico il compito di tenere viva la memoria, non come rituale, ma come coscienza attiva del presente. 

Fotografie di Simone Zivillica

Mulè, Fadlun, Casertano, Saccà
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera
Giorgio Mulè – Guido Lombardo
On. Gimmi Cangiano
Cangiano, Fadlun
Micaela Ramazzotti

David Parenzo – Giornalista
Massimo Veneziano, Amministratore delegato Titanus
Saccà, Ramazzotti, Fadlun, Mulè, Casertano, Parenzo
Fadlun, Mulè, Casertano
Saccà, Ramazzotti, Fadlun
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera
On. Gimmi Cangiano
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera
Stefano Casertano – Regista
On. Gimmi Cangiano

David Parenzo – Giornalista
Ramazzotti, Saccà
Federico Mollicone – Presidente Commissione Cultura
Federico Mollicone – Presidente Commissione Cultura
Giulia Bevilacqua

David Parenzo – Giornalista
Victor Fadlun – Presidente della Comunità Ebraica di Roma 







Stefano Casertano – Regista
Stefano Casertano – Regista






Maria Grazia Saccà – CEO Titanus Production
Saccà. Antonnicola (Rai Cinema), Conforti (Rai Cinema)
Micaela Ramazzotti
Micaela Ramazzotti
Mulè, Fadlun, Casertano, Saccà, Parenzo, Ramazzotti
Mulè, Fadlun, Casertano, Saccà, Parenzo, Ramazzotti
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera
Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera
Micaela Ramazzotti






Maria Grazia Saccà – CEO Titanus Production
Federico Mollicone – Presidente Commissione Cultura

David Parenzo – Giornalista

