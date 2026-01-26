Si è svolta alla Camera dei Deputati un’iniziativa promossa dal deputato Gimmi Cangiano che, alla vigilia del Giorno della Memoria, ha portato il cinema dentro le istituzioni come strumento di riflessione civile e responsabilità democratica. In Sala della Regina viene proiettato «Elena del Ghetto», il film prodotto da TitanusProduction – una delle storiche case di produzione del cinema italiano – con Masi Film e Rai Cinema, che racconta la storia di Elena Di Porto, donna ebrea romana che tra il 1938 e il 1943 ebbe il coraggio di opporsi al fascismo e di lanciare un allarme rimasto inascoltato. Una scelta che affida all’arte e al linguaggio cinematografico il compito di tenere viva la memoria, non come rituale, ma come coscienza attiva del presente.