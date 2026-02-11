The Watcher Photos
Blue Economy e Mediterraneo energetico per gli Stati Generali ONTM 2026: ecco chi c’era
Si sono svolti alla Camera dei Deputati gli Stati Generali ONTM 2026: un appuntamento che mette al centro il mare come infrastruttura strategica del Paese. Energia, sicurezza, porti e logistica marittima sono oggi snodi decisivi non solo per la transizione ecologica, ma anche per il posizionamento dell’Italia nel Mediterraneo e nei nuovi equilibri geopolitici. Qui istituzioni, Forze armate, autorità tecniche e mondo produttivo si confrontano sul futuro della Blue Economy, tra nuovi carburanti, corridoi energetici e tutela delle infrastrutture strategiche, con l’obiettivo di trasformare il sistema mare in una leva stabile di sviluppo, sicurezza e autonomia energetica nazionale.
