Si sono svolti alla Camera dei Deputati gli Stati Generali ONTM 2026: un appuntamento che mette al centro il mare come infrastruttura strategica del Paese. Energia, sicurezza, porti e logistica marittima sono oggi snodi decisivi non solo per la transizione ecologica, ma anche per il posizionamento dell’Italia nel Mediterraneo e nei nuovi equilibri geopolitici. Qui istituzioni, Forze armate, autorità tecniche e mondo produttivo si confrontano sul futuro della Blue Economy, tra nuovi carburanti, corridoi energetici e tutela delle infrastrutture strategiche, con l’obiettivo di trasformare il sistema mare in una leva stabile di sviluppo, sicurezza e autonomia energetica nazionale.



Fotografie di Simone Zivillica

Roberto Minerdo – Presidente ONTM Sen. Simona Petrucci Enrico Vignola – Marina Militare Siclari, Minerdo Maria Siclari – DG ISPRA Minerdo, Siclari Federico Ottavio Pescetto – DG ONTM Giampiero Zurlo – Presidente UTOPIA On. Luciano Ciocchetti Luigi D’Aniello – Guardia Costiera Luigi D’Aniello – Guardia Costiera Minerdo, Pichetto Fratin Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente Sen. Simona Petrucci Roberto Minerdo – Presidente ONTM Enrico Vignola – Marina Militare Enrico Vignola – Marina Militare D’Aniello, Siclari Enrico Vignola – Marina Militare Roberto Minerdo – Presidente ONTM Francesco Parisi – Edison Federico Ottavio Pescetto – Direttore Generale ONTM Maria Siclari – DG ISPRA Maria Siclari – DG ISPRA On. Luciano Ciocchetti Francesco Parisi – Edison Francesco Parisi – Edison Pichetto Fratin, Minerdo Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente Roberto Minerdo – Presidente ONTM