Blue Economy e Mediterraneo energetico per gli Stati Generali ONTM 2026: ecco chi c’era

11
Febbraio 2026
Di Simone Zivillica

Si sono svolti alla Camera dei Deputati gli Stati Generali ONTM 2026: un appuntamento che mette al centro il mare come infrastruttura strategica del Paese. Energia, sicurezza, porti e logistica marittima sono oggi snodi decisivi non solo per la transizione ecologica, ma anche per il posizionamento dell’Italia nel Mediterraneo e nei nuovi equilibri geopolitici. Qui istituzioni, Forze armate, autorità tecniche e mondo produttivo si confrontano sul futuro della Blue Economy, tra nuovi carburanti, corridoi energetici e tutela delle infrastrutture strategiche, con l’obiettivo di trasformare il sistema mare in una leva stabile di sviluppo, sicurezza e autonomia energetica nazionale.

Fotografie di Simone Zivillica

Roberto Minerdo – Presidente ONTM
Sen. Simona Petrucci
Enrico Vignola – Marina Militare
Siclari, Minerdo
Maria Siclari – DG ISPRA
Minerdo, Siclari
Federico Ottavio Pescetto – DG ONTM
Giampiero Zurlo – Presidente UTOPIA
On. Luciano Ciocchetti
Luigi D’Aniello – Guardia Costiera
Minerdo, Pichetto Fratin
Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente
Sen. Simona Petrucci
Roberto Minerdo – Presidente ONTM
Enrico Vignola – Marina Militare
D’Aniello, Siclari
Roberto Minerdo – Presidente ONTM
Francesco Parisi – Edison
Federico Ottavio Pescetto – Direttore Generale ONTM
Maria Siclari – DG ISPRA
On. Luciano Ciocchetti
Francesco Parisi – Edison
Pichetto Fratin, Minerdo
Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente
Roberto Minerdo – Presidente ONTM

