La birra italiana si racconta tra sfide, innovazione e sostenibilità. A Roma, presso l’Hotel De Russie, AssoBirra ha presentato martedì 20 maggio l’Annual Report 2024 dal titolo “Birra, un futuro da gustare”. Un’occasione significativa per riflettere sullo stato di salute del comparto brassicolo nazionale, analizzando i risultati dell’anno appena trascorso e le prospettive future di una filiera che coinvolge agricoltura, industria, distribuzione e turismo. Un’occasione per raccontare la birra non solo come prodotto, ma come cultura, comunità e visione strategica del Made in Italy. Ecco chi c’era:

Fotografie a cura di Simone Zivillica