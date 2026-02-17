The Watcher Photos

Alla Camera il confronto sul Testo Unico della legislazione farmaceutica: ecco chi c’era

17
Febbraio 2026
Di Simone Zivillica

La normativa farmaceutica italiana è il risultato di interventi stratificati nel tempo, tra recepimenti europei, riforme nazionali e correttivi sulla spesa. Martedì 17 febbraio 2026, presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati, su iniziativa dell’On. Luciano Ciocchetti, si è aperto il confronto dal titolo «Il Testo Unico della legislazione farmaceutica: una riforma organica e strategica», dedicato al riordino dell’intero impianto normativo di riferimento. Al centro del dibattito governance del farmaco, sostenibilità del sistema e accesso alle cure, in un quadro che si intreccia anche con la revisione della normativa europea.

Fotografie a cura di Simone Zivillica

Bagnasco, Mandelli
On. Luciano Ciocchetti
On. Luciano Ciocchetti
On. Luciano Ciocchetti
Andrea Mandelli, Presidente Ordini Farmacisti Italiani
Arturo Cavaliere, Presidente Società Italiana di Farmacia Ospedaliera
Marcello Gemmato, Sottosegretario alla Salute
Marcello Gemmato, Sottosegretario alla Salute
Andrea Cicconetti – Presidente Federfarma Roma
On. Luciano Ciocchetti
Marcello Gemmato, Sottosegretario alla Salute
On. Luciano Ciocchetti
On. Luciano Ciocchetti
Marcello Gemmato, Sottosegretario alla Salute
On. Luciano Ciocchetti
Marcello Cattani, Presidente Farmindustria
Andrea Cicconetti – Presidente Federfarma Roma
Armando Magrelli Dirigente Ufficio Ricerca Indipendente
On. Luciano Ciocchetti

