La normativa farmaceutica italiana è il risultato di interventi stratificati nel tempo, tra recepimenti europei, riforme nazionali e correttivi sulla spesa. Martedì 17 febbraio 2026, presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati, su iniziativa dell’On. Luciano Ciocchetti, si è aperto il confronto dal titolo «Il Testo Unico della legislazione farmaceutica: una riforma organica e strategica», dedicato al riordino dell’intero impianto normativo di riferimento. Al centro del dibattito governance del farmaco, sostenibilità del sistema e accesso alle cure, in un quadro che si intreccia anche con la revisione della normativa europea.

Fotografie a cura di Simone Zivillica