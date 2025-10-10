The Watcher Photos

AIGI, al centro il giurista d’impresa: volti e momenti dal convegno di Roma

Ottobre 2025
Di Simone Zivillica

A Palazzo Falletti, nel cuore di Roma, si è svolto il convegno ‘Il Giurista d’Impresa nella Gestione del Rischio Legale: ruolo, limiti e prospettive’, promosso da AIGI – Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Una mattinata di confronto tra magistrati, accademici e giuristi d’impresa, per discutere come la funzione legale interna possa contribuire in modo strategico alla governance aziendale e alla gestione del rischio.

Tra i discussant, l’Avvocato Giorgio Martellino, presidente AIGI che ha promosso l’iniziativa, la Professoressa Paola Severino, presidente della LUISS School of Law e il Dottor Mauro Annibali, presidente AITRA. Al centro del dibattito, legal privilege, modello 231 e il ruolo sempre più centrale del giurista d’impresa nel dialogo tra legalità e business.

Immagini a cura di Simone Zivillica

Prof.ssa Paola Severino, Presidente LUISS School of Law
Mauro Annibali, Presidente AITRA
Giorgio Martellino, Presidente AIGI
Martellino e Annibali
Prof.ssa Gaetana Morgante, Ordinaria di Diritto penale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Mauro Annibali, Presidente AITRA
Morgante e Severino
Cosimo Pacciolla, Head Of Legal Risk Management & Integrated Compliance Q8
Giorgio Fidelbo, Presidente della IV Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione
