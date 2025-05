Confronto e dialogo alla seconda giornata degli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dedicata alla sessione Accise. Sul tavolo dei lavori la filiera del tabacco, interessata dal nuovo sistema di ‘Tracking and Tracing’, il sistema comunitario di tracciamento istituito dall’Unione europea nel 2014, e quella dei prodotti alcolici.



IL TABACCO E IL TACKING AND TRACING

L’Adm rilascia un identificativo unico che viene apposto su ogni confezione dei prodotti del tabacco lavorato, consentendo così al sistema un tracciamento lungo tutta la filiera. Questo sistema «genera benefici per le imprese e per i consumatori, come la mitigazione dei rischi legati a furti o smarrimenti a cui corrisponde un contenimento delle perdite – ha commentato Roberto Alesse, direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenziando le potenzialità del sistema ‘Tracking and Tracing’ – le informazioni frutto del monitoraggio appaiono strategiche per analisi della performance delle operazioni logistiche» ha aggiunto Alesse.

«L’ADM offre un contributo rilevantissimo non solo alle casse dello Stato, ma soprattutto alla salute pubblica. Il sistema di tracciamento dei prodotti alcol e tabacco, i presidi anti contraffazione sono un presidio innanzitutto a tutela della salute dei cittadini – ha detto il sottosegretario al Mef, Federico Freni – questa pluralità di funzioni dell’Adm è una delle ricchezze di questo Paese e non smetteremo mai di ringraziare per questo». Sostanzialmente soddisfatti tutti i player intervenuti, da Claudio Costa (Direttore Soluzioni, Servizi Economia e ADM di SOGEI), Stefano Imperatori (Direttore Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati – IPZS), Stefano Mariotti (Amministratore Delegato Manifatture Sigaro Toscano), Federico Rella (Vice Presidente Logista Italia), Umberto Roccatti (Presidente Anafe) e Giuseppe Ursini (Presidente CODANCOS).

IL NUOVO PROGETTO DI TRACCIAMENTO PER GLI ALCOLICI

Anche il secondo panel, dedicato ai prodotti alcolici, è stato un momento di confronto. Matteo Taglienti (Responsabile vendite mercati privati – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) ha raccontato il nuovo progetto riguardante la digitalizzazione dei contrassegni attraverso i codici univoci e i qr code. Da parte di Micaela Pallini (presidente Federvini) e Antonio Emaldi (presidente Assodistil) si è registrata soddisfazione sul processo di innovazione, anche se la strada della semplificazione non si deve fermare. Questo è un settore troppo strategico per le esportazioni nazionali ed entrambi hanno chiesto la continuazione del confronto interistituzionale per ascoltare le esigenze dei produttori.

