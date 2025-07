Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in Italia, con oltre 217 mila decessi ogni anno e un impatto crescente sulla qualità della vita e sui costi del Servizio Sanitario Nazionale. Ma la percezione del rischio tra i cittadini è ancora troppo bassa, soprattutto tra donne e giovani. Nella suggestiva cornice della Sala Caduti di Nassirya, al Senato, si è tenuta martedì 15 luglio una conferenza stampa promossa dalla senatrice Elena Murelli per presentare il Policy Act “Salute cardiovascolare: un impegno comune per migliorare la prevenzione e l’aderenza terapeutica”. Un’iniziativa quindi corale, costruita insieme a società scientifiche, associazioni di pazienti e rappresentanti istituzionali e in collaborazione con Daiichi Sankyo, per rilanciare la cultura della prevenzione e l’importanza di seguire correttamente le cure.

Foto a cura di Simone Zivillica