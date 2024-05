In Italia la popolazione ha un’età media alta e allo stesso tempo dei cittadini molto più longevi. Ma nel caso in cui sussistano la presenza di malattie o di condizioni metaboliche si creano i requisiti per l’aumento delle cronicità. La politica ha cominciato a considerare il problema e va in questo senso la maggiore presenza nel dibattito pubblico del tema della prevenzione e del corretto stile di vita. Un’azione concreta è quella rappresentata dalla nascita dell’intergruppo parlamentare ‘Prevenzione e presa in carico delle cronicità‘, su iniziativa del senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris. L’intergruppo è stato presentato al Senato in una conferenza nella Sala Caduti di Nassirya.

L’obiettivo

«I temi della prevenzione e delle cronicità sono centrali ed è per questo che ho voluto proporre il nuovo intergruppo ‘Prevenzione e presa in carico delle cronicità’. L’invecchiamento della popolazione porta con sé patologie che incidono profondamente sul servizio sanitario. Il nostro obiettivo è garantire una qualità di vita elevata per i pazienti e per il sistema che li circonda senza compromettere la sostenibilità» ha detto Guido Liris alla presentazione in Senato. Tra i relatori Annamaria Colao, Professoressa di Endocrinologia e Malattie del metabolismo, Cattedra Unesco dell’Università Federico II, la quale ha aggiunto: «L’obesità è il primo stadio di sviluppo di tutte le cronicità e andrebbe presa in carico e inserita nei Lea. C’è poi la necessità di una prescrizione unica perché è necessario che il paziente eviti odissee tra i vari specialisti».

Le possibili soluzioni

«La cronicità rappresenta una priorità numerica e una sfida sistemica per il Ssn, per equità e sostenibilità. L’intergruppo può dare un importante contributo per le politiche di prevenzione e presa in carico della cronicità ad esempio assicurando che l’aggiornamento del piano nazionale cronicità abbia una periodo definito di riferimento analogamente ad esempio a quello oncologico». Sarebbero anche utili «degli indicatori più stringenti nel Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea per evitare che, come nel passato, si arrivi ad aspettare anche 5 anni per il solo recepimento formale per alcune regioni». Questa la riflessione di Sabrina Nardi, consigliere di Salutequità nel corso della conferenza.

Le sfide di cura

Furio Colivicchi, past-president Anmco e Vicepresidente, ha sottolineato: «Le malattie cronico-degenerative, come scompenso cardiaco, diabete, malattie respiratorie e obesità, sono le condizioni che incidono maggiormente sulla mortalità e la disabilità nella popolazione italiana. La Fism intende sostenere con impegno il lavoro dell’intergruppo parlamentare per la prevenzione e la presa in carico delle cronicità nella consapevolezza che molto può essere fatto per superare le attuali frammentazioni dei processi di cura».

Dagli interventi dei relatori appare chiaro come il tema della sostenibilità del sistema sanitario nazionale nel futuro – affinché resti universalistico, caratteristica da sempre vanto del nostro Paese – passa per forza da nuove strategie e modi di intendere la politica sanitaria. L’intergruppo sarà un primo avamposto a cui spetterà valutare e proporre linee guida a livello nazionale.