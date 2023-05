ForumPA 2023, Zangrillo a TWP: ripartiamo dalle persone non è solo il titolo, ma azione di governo

Oggi si sono aperti i lavori del ForumPA 2023, una tre giorni di tavole rotonde, panel e focus point tra aziende, partecipate e istituzioni per fare il punto sui risultati ottenuti e gli obiettivi da perseguire per il mondo della Pubblica Amministrazione in termini di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha passato il pomeriggio a fermarsi tra gli stand e i panel allestiti per questa prima giornata di kermesse, raccogliendo informazioni e indicazioni su come aziende e istituzioni stanno implementando le direzioni per l’innovazione del sistema paese.

Il ForumPA2023 prende le mosse da un dato positivo: dopo l’ennesimo calo registrato nel 2021, a fine 2022 sono tornati a crescere i dipendenti pubblici in Italia, che raggiungono 3.266.180 unità, il valore il più alto dell’ultimo decennio, facendo segnare un +0,8% in un anno. Il segnale è quello di una Pubblica Amministrazione che dà segnali di cambiamento e torna ad assumere, ma ha ancora un numero di lavoratori basso, soprattutto inferiore ai principali paesi europei in proporzione sia alla popolazione che agli occupati. Inoltre, si conta un’età media alta, pochi giovani, poca formazione e una carenza di tecnici e profili specialistici per cogliere le sfide del PNRR. Nel lavoro pubblico si segnala, poi, la crescita del lavoro a tempo determinato, su 100 contratti a tempo indeterminato ce ne sono 15 flessibili, e la difficoltà di reclutamento di fronte a una vera e propria competizione sul talento con il settore privato e tra le stesse amministrazioni. Dati, questi, evidenziati nell’Indagine sul Lavoro pubblico realizzata da FPA, società del Gruppo DIGITAL360, presentata questa mattina a ForumPA 2023 dal titolo “Ripartiamo dalle Persone”.

Da questi dati è partito l’intervento del ministro Zangrillo stesso, che al termine ha risposto alle nostre domande sullo stato dell’arte della Pubblica Amministrazione italiana. Di seguito il video.

