Von der Leyen: nel nome di Delors l’Ue sia sempre più coesa

«Nel nome di Jacques Delors l’Ue sia sempre più coesa». Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen ha introdotto, oggi pomeriggio, la cerimonia commemorativa in onore dell’ex presidente della Commissione, scomparso il 27 dicembre scorso.

Jacques Delors è stato «l’architetto dell’Europa» che più ha «saputo unire ideale e azione», ha detto von der Leyen. Per questa ragione, il nostro orizzonte dovrebbe essere un’Unione sempre più coesa, in un quadro di pace, libertà e solidarietà. Un orizzonte morale e storico, ma anche una soluzione pragmatica alle nostre sfide», ha sottolineato poi la presidente, a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea.

Il mercato unico «è stato un successo perché in parallelo» Jacques Delors «ha lanciato la politica di coesione. Senza coesione non c’è la competitività del mercato unico». Lo ha detto Enrico Letta, presidente dell’Institut Jacques Delors, commemorando a Bruxelles l’ex presidente della Commissione. Letta è stato incaricato dal presidente del Consiglio Europeo Charles Michel di redigere un rapporto sulla competitività del mercato unico.

Oltre alla famiglia e agli ex colleghi di Delors che ha presieduto la Commissione europea dal 1985 al 1995, hanno partecipato alla commemorazione – accanto ai vertici istituzionali Ue – anche diversi leader europei che saranno poi impegnati nella cena informale pre-Consiglio europeo e l’ex premier Mario Monti insieme a Romano Prodi, già presidente della Commissione

. La premier Giorgia Meloni arriverà a Bruxelles da Aosta solo in serata perché impegnata nella firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Valle d’Aosta.

Domani, 1 febbraio, si svolgerà il Consiglio europeo straordinario che avrà inizio alle 10 con il consueto incontro informale con la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola e un breve collegamento in videoconferenza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Seguirà l’avvio formale dei lavori, dedicati alla definizione di un’intesa sulla revisione del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-27 e sul pacchetto di aiuti a Kiev.

Spagna e Portogallo hanno deciso di proclamare per oggi il lutto ufficiale in occasione della cerimonia di omaggio di Bruxelles in memoria di Delors. Secondo quanto indicato in una nota congiunta dei due governi, Delors – uno dei grandi architetti dell’integrazione europea – ha svolto un ruolo essenziale nell’adesione della Spagna e del Portogallo all’Unione europea avvenuta nel 1986. Entrambi i Paesi hanno convenuto sull’importanza di rendergli omaggio in segno di gratitudine e di riconoscimento del suo lavoro e come riconoscimento della profonda trasformazione che l’appartenenza all’Unione europea ha significato per generazioni di spagnoli e portoghesi.