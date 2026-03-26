Stefania Craxi nuova capogruppo di Forza Italia al Senato

Stefania Craxi è la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato. Lo ha annunciato il vicepremier e segretario nazionale di FI Antonio Tajani dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, che ha scelto di anticipare i tempi: «Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico», ha dichiarato. «Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi».

Figlia di Bettino Craxi, storico leader del Partito socialista italiano ed ex presidente del Consiglio, Stefania Craxi è nata a Milano nel 1960. Prima di entrare in politica ha lavorato nel settore televisivo, fondando nel 1986 la Italiana Produzioni Audiovisive, poi diventata Endemol. Dopo la morte del padre nel 2000 ha lasciato la carriera nel mondo dello spettacolo per dedicarsi alla Fondazione Craxi.

Deputata dal 2006 al 2013 per Forza Italia, è stata sottosegretaria agli Affari esteri nel governo Berlusconi IV dal 2008 al 2011. Eletta senatrice nel 2018, dal maggio 2022 presiede la commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama.

Di lungo corso il rapporto tra Craxi e Forza Italia, così come è nota la vicinanza, esistita per un importante tratto della vita politica italiana, tra il padre della neo-capogruppo e il fondatore del partito di centrodestra. Stefania Craxi ha una nutrita esperienza nelle questioni di politica estera e di medio oriente, dossier che appunto seguiva prima di ricevere questo incarico.

La neo-eletta ha dichiarato: «Ringrazio i colleghi di Forza Italia al Senato per la fiducia che hanno voluto accordarmi e per l’onore che mi hanno riservato eleggendomi capogruppo. Sento certamente il peso della responsabilità, ma affronterò questo nuovo capitolo della mia vita politica con impegno ed entusiasmo. So di poter contare sul contributo di ogni collega, e insieme lavoreremo come squadra, come comunità che si nutre di saldi princìpi morali oltre che politici. Confido che uniti sapremo affrontare al meglio le sfide che ci attendono. Ringrazio il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che con la sua leadership ha accompagnato questo avvicendamento senza fare mai mancare il suo apporto determinante, e il mio predecessore, Maurizio Gasparri, per il lavoro fin qui svolto con competenza e passione. Forza Italia indicherà Gasparri come candidato alla presidenza della Commissione Affari esteri e difesa del Senato, che ho avuto in questi anni l’onore di guidare. Rivolgo un pensiero commosso alla memoria del nostro presidente, Silvio Berlusconi, un uomo che per me c’è sempre stato, nella buona e nella cattiva sorte».

Gasparri verso la presidenza della Commissioni Esteri e Difesa

Intanto si è appreso che Maurizio Gasparri sarà indicato dal gruppo di Fi al Senato come candidato presidente della Commissione Esteri di palazzo Madama. Lo ha annunciato le neocapogruppo azzurra al Senato, parlando con i giornalisti. Sarà l’unico candidato? «Sì, anche io ero l’unica candidata», ha risposto con un sorriso.