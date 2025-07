Celebrare i 70 anni dell’Assemblea parlamentare della NATO significa ricordare l’origine politica e popolare dell’Alleanza Atlantica, e rilanciare il ruolo della diplomazia parlamentare come strumento attivo di coesione tra gli Stati membri. Con questo spirito, il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana ha accolto oggi a Montecitorio il presidente dell’Assemblea, Marcos Perestrello, nel corso di una cerimonia istituzionale che ha visto riuniti parlamentari e delegazioni provenienti da tutto il blocco euro-atlantico.

«Fu istituita per conferire ai Parlamenti nazionali, come diretta espressione dei popoli, una maggiore centralità all’interno dell’Organizzazione» ha ricordato Fontana, ringraziando l’onorevole Lorenzo Cesa per il sostegno all’iniziativa. «Nel corso del tempo, l’Assemblea ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo delle relazioni euro-atlantiche, favorendo l’integrazione degli Stati dell’Europa centrale e orientale e promuovendo la cooperazione con i Paesi partner. Ne sono esempio le relazioni con il Parlamento ucraino e la recente conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina ospitata proprio alla Camera dei deputati».

Oggi, con 281 parlamentari provenienti dai 32 Paesi membri, l’Assemblea rappresenta un interlocutore strategico della NATO. E in un mondo segnato da crisi e minacce complesse, secondo Fontana è proprio la diplomazia parlamentare a fornire «una risorsa indispensabile per garantire pace e sicurezza». La capacità dell’Assemblea, ha aggiunto, è stata quella di «accompagnare la trasformazione dell’Alleanza lungo direttrici multifattoriali e multidimensionali», contribuendo anche a ridefinirne l’assetto strategico e ad allargarne le aree di interesse.

Tra le iniziative citate dal presidente della Camera, anche il ruolo del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente, «le cui riunioni, spesso ospitate in Italia, hanno evidenziato l’importanza della Sponda Sud per l’Alleanza».

«L’Alleanza rappresenta un pilastro fondamentale della sicurezza, della democrazia e della libertà – ha concluso Fontana -. Sono valori da difendere giorno dopo giorno, con coraggio e responsabilità. Perché non esiste la pace senza la libertà, né la libertà senza il rispetto della dignità dell’essere umano».