Politica

Referendum sulla giustizia, il campo largo lancia la campagna per il No

08
Gennaio 2026
Di Ilaria Donatio

Parte da Roma la campagna per il No al referendum costituzionale sulla giustizia. Sabato mattina, al Centro Congressi Frentani, verrà presentato il comitato “Società civile per il No”, che riunisce partiti e associazioni contrari alla riforma che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

All’iniziativa parteciperanno i leader del cosiddetto campo largo: la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, i co-portavoce di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. È prevista anche la presenza del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a sottolineare il coinvolgimento del mondo sindacale nella mobilitazione referendaria.

Il comitato promotore è presieduto da Giovanni Bachelet e raccoglie numerose realtà della società civile, dall’ANPI alle Acli, da Arci a Libera, da Legambiente a Pax Christi, fino a Medicina Democratica. L’obiettivo dichiarato è contrastare una riforma che, secondo i promotori del No, rischia di alterare l’equilibrio costituzionale della magistratura.

Con il lancio ufficiale della campagna, l’opposizione prova a compattarsi attorno al referendum, trasformandolo in un terreno politico comune e in un banco di prova dell’unità del fronte alternativo alla maggioranza di governo.

