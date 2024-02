Pnrr: ecco la bozza del decreto legge sul tavolo del Cdm

Contrasto alle frodi, sicurezza sul lavoro e contrasto a quello irregolare, ma anche alloggi universitari, incentivi per Transizione 5.0, “dematerializzazione documentale” delle pubbliche amministrazioni, reclutamento di magistrati ordinari, sanità digitale. Questo il contenuto dell’atteso decreto Pnrr che il pre Cdm di oggi alle 13 – la riunione tecnica preparatoria che precederà il Cdm , a Palazzo Chigi – ha come unico punto all’ordine del giorno. Il Consiglio dei ministri è previsto per le 15.30.

Un pacchetto estremamente ricco, quello che il governo si appresta a varare, probabilmente già nel Consiglio dei ministri di oggi. La bozza del provvedimento – il testo dello Schema di decreto-legge Pnrr è in calce – che si configura come un dl “Omnibus”, conta ben 48 articoli (49 con l’articolo relativo all’entrata in vigore), tra i quali anche un capitolo lavoro che comprende misure per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare.

Il testo include misure in materia di semplificazione e di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del Pnrr e anche misure per la prevenzione e il contrasto di frodi nell’utilizzazione delle risorse relative al Piano e alle politiche di coesione. Ampio il capitolo dedicato ad istruzione e Università, a partire dalla nomina di un commissario straordinario ad hoc per gli alloggi universitari. Sul fronte della digitalizzazione sono previste modifiche al Codice dell’amministrazione digitale; in materia della spesa cloud e fondi per il venture capital nei settori delle tecnologie emergenti e della cybersicurezza.

Nel dl Pnrr rientreranno anche interventi in materia di Salute con disposizioni che riguardano il fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario. E ancora, misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti a partire dagli interventi ferroviari finanziati dal Pnrr, ma anche misure che riguadagnano l’assegno di inclusione e il supporto alla formazione lavoro con disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.