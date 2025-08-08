Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via libera al decreto attuativo che disciplina i nuovi incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici. Si tratta di un pacchetto da 597 milioni di euro finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinato a persone fisiche e microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali, ovvero città con oltre 50.000 abitanti e relative zone di pendolarismo.



L’obiettivo è favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni, riducendo l’inquinamento urbano e migliorando la qualità dell’aria. Per ottenere il contributo è obbligatoria la rottamazione di un mezzo termico fino a Euro 5.



«Con questo nuovo schema di incentivi – ha spiegato il ministro Gilberto Pichetto – vogliamo accelerare la transizione anche nel settore della mobilità privata e commerciale, supportando concretamente cittadini e piccole imprese nei contesti urbani più esposti all’inquinamento. Il sostegno è calibrato per chi ha redditi più bassi e per le microimprese, perché la transizione deve essere sostenibile anche dal punto di vista sociale».

Le persone fisiche potranno ricevere 9.000 o 11.000 euro per l’acquisto di un’auto elettrica (categoria M1), in base al valore ISEE. Le microimprese avranno diritto a un contributo fino a 20.000 euro per veicolo elettrico commerciale (categorie N1 e N2), entro il 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa “de minimis”.

La gestione delle richieste sarà affidata a una piattaforma informatica sviluppata da Sogei, che registrerà beneficiari e venditori aderenti e genererà i bonus. Il contributo sarà applicato come sconto diretto in fase di acquisto. La data di apertura della piattaforma sarà comunicata con un avviso sul sito del MASE.