Partendo dalle sue radici filosofiche ai significativi incarichi politici come europarlamentare e Ministro della Difesa, a Periscopio abbiamo conversato con Mario Mauro, Presidente del Centro Studi Meseuro, per discutere su caldi temi d’attualità: il 2024 come anno record di elezioni globali, l’impatto dell’Italia nell’intricato mosaico geopolitico mondiale, ma anche delle dinamiche dell’attività di lobbying e della cruciale necessità di trasparenza nella rappresentanza degli interessi. Conduce Axel Donzelli.