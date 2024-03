Mondiali di atletica, l’Italia ritira la candidatura. I motivi

Finiscono le speranze di ospitare i mondiali di Atletica nel 2027 in Italia. Il ritiro della candidatura da parte della Federazione Italiana, la Fidal, è avvenuta dopo che il governo aveva fatto intendere di non poter dare garanzie finanziarie. L’ufficialità è arrivata con una lettera trasmessa al presidente di World Athletics, Sebastian Coe, e in copia al presidente della Commissione di valutazione, il finlandese Antti Pihlakoski. Il senso della missiva è quello della mancanza dei requisiti minimi. Dopo l’ultimo incontro istituzionale di un mese fa il presidente della Fidal Stefano Mei si era dato un po’ di tempo ancora, reputando l’obiettivo importante, fino all’amara decisione.

Entro il 23 febbraio, il governo avrebbe dovuto fornire la lettera di garanzia a World Athletics. Il comunicato del ministro Abodi, in data 22 febbraio, tiene viva la speranza pur lasciando intendere che le cifre in ballo sono alte, la richiesta della World Athletics è di circa 85 milioni di euro, si evidenzia una discrepanza tra questa cifra e gli impegni che il governo potrebbe prendere. L’esito finale dopo il confronto del Consiglio dei Ministri. Un elemento che non ha aiutato è la presentazione probabilmente tardiva del business plan

Come ha infatti evidenziato il ministro dello sport Andrea Abodi: «Il Governo ha fatto tutto il possibile per sostenere la candidatura, anche chiedendo a novembre dello scorso anno alla Fidal di predisporre un business plan, documento che forse sarebbe servito ben prima, ed è stato presentato il 24 gennaio. Organizzare un grande avvenimento sportivo, se ben programmato e ben gestito, rappresenta motivo di soddisfazione sportiva, sociale ed economica, ma questo presuppone un metodo che deve essere quanto meno all’altezza degli impegni economici che devono essere assunti, soprattutto quando questi gravano esclusivamente sul Governo».

Secondo le indiscrezioni La World Atheltics dovrebbe far ricadere la sua scelta su Pechino. L’indicazione sarà comunicata a breve.