Politica
Meloni incontra il re del Bahrein, Medioriente e Kiev i dossier
Di Giuliana Mastri
Nell’ambito del vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio con il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa, alla presenza del principe ereditario e primo ministro, Salman bin Hamad Al-Khalifa. Il confronto ha ribadito la reciproca volontà di rafforzare ulteriormente i legami bilaterali, iniziati a seguito della firma, lo scorso settembre, del Memorandum che ha istituito un Partenariato Strategico sugli Investimenti. Nel corso del 2025, la premier e i rappresentanti del Bahrein si sono incontrati ben quattro volte, a testimonianza della crescente intensità dei rapporti.
Durante l’incontro, i due leader si sono confrontati anche su temi internazionali di grande rilievo: hanno discusso delle prospettive per una stabilizzazione del Medio Oriente e della ricerca di una pace equa e duratura in Ucraina. La visita di Meloni al Sakhir Palace, accompagnata dal ministro bahreinita per lo Sviluppo Sostenibile, è stata seguita da una serie di accordi e bilaterali in vista del 46º vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, al quale l’Italia partecipa per la prima volta.