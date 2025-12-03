Meloni incontra il re del Bahrein, Medioriente e Kiev i dossier

Nell’ambito del vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio con il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa, alla presenza del principe ereditario e primo ministro, Salman bin Hamad Al-Khalifa. Il confronto ha ribadito la reciproca volontà di rafforzare ulteriormente i legami bilaterali, iniziati a seguito della firma, lo scorso settembre, del Memorandum che ha istituito un Partenariato Strategico sugli Investimenti. Nel corso del 2025, la premier e i rappresentanti del Bahrein si sono incontrati ben quattro volte, a testimonianza della crescente intensità dei rapporti.

Durante l’incontro, i due leader si sono confrontati anche su temi internazionali di grande rilievo: hanno discusso delle prospettive per una stabilizzazione del Medio Oriente e della ricerca di una pace equa e duratura in Ucraina. La visita di Meloni al Sakhir Palace, accompagnata dal ministro bahreinita per lo Sviluppo Sostenibile, è stata seguita da una serie di accordi e bilaterali in vista del 46º vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, al quale l’Italia partecipa per la prima volta.