Legge elettorale: riforma uguale governabilità?

La legge elettorale torna al centro dello scontro politico. Dopo il via libera della Commissione Affari costituzionali, la riforma approda nell’Aula della Camera con diversi nodi ancora aperti. Il primo riguarda le preferenze, che continuano a dividere la stessa maggioranza. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti. Le opposizioni contestano tempi e metodo della riforma, mentre il confronto si sposta già sulle conseguenze politiche. Chi potrebbe essere favorito dalle nuove regole? E come cambierebbero gli equilibri in vista delle prossime elezioni?

Ne abbiamo parlato a Largo Chigi, il format curato da The Watcher Post, in onda su Urania News, con gli ospiti Fabio Roscani – Presidente Gioventú Nazionale (FdI); Dario Parrini – VicePresidente Commissione Affari Costituzionali Senato (PD); Rado Fonda – SWG; Luigi di Gregorio – Docente di Comunicazioni Politica, Università della Tuscia.

Conduce Paolo Bozzacchi.

La puntata integrale di Largo Chigi