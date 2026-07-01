AIZ – Associazione Italiana Zincatura lancia la prima edizione del Premio Italiano della Zincatura a Caldo, un riconoscimento dedicato alle migliori applicazioni dell’acciaio zincato a caldo nell’ambito dell’architettura, dell’ingegneria civile e delle infrastrutture. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il merito progettuale e incoraggiare professionisti del settore a sviluppare soluzioni innovative, sostenibili e durevoli, capaci di integrare le prestazioni tecniche della zincatura con la qualità architettonica e costruttiva delle opere.

Il Premio si articola in due categorie. La prima, «Progettare in Acciaio Zincato», è riservata ai progetti che si distinguono per un utilizzo significativo, innovativo ed esteticamente qualificante dell’acciaio zincato nell’architettura e nell’ingegneria. La seconda, «Acciaio Zincato Sostenibile», premia i progetti che evidenziano il contributo del materiale alla sostenibilità ambientale, alla durabilità delle opere e all’economia circolare. Per ciascuna categoria è previsto un premio in denaro di 10.000 euro al lordo delle ritenute di legge. La Commissione Scientifica potrà attribuire entrambi i premi allo stesso progetto, oppure conferire menzioni speciali a candidature ritenute particolarmente meritevoli sotto il profilo tecnico, architettonico o ambientale, anche se non classificate prime. AIZ si riserva inoltre la facoltà di non assegnare uno o entrambi i premi qualora le candidature non raggiungano un livello qualitativo adeguato.

Chi può partecipare e come

Il Premio è aperto ad architetti e ingegneri, liberi professionisti o dipendenti di studi professionali, società di ingegneria, imprese di costruzione, società di progettazione, carpenterie metalliche e altri soggetti del settore. La partecipazione è gratuita e può avvenire sia individualmente sia in forma collettiva, nel caso di progetti sviluppati da gruppi di lavoro multidisciplinari. Sono ammessi progetti già ultimati, purché realizzati non oltre dieci anni prima della data del 14 ottobre 2027, oppure in fase avanzata di completamento, e tutti devono essere stati realizzati sul territorio italiano.

Le candidature si presentano esclusivamente tramite il modulo elettronico disponibile sul sito www.aiz.it entro il 31 marzo 2027. La documentazione richiesta comprende immagini fotografiche e rendering, elaborati progettuali, documentazione tecnica attestante la zincatura a caldo conforme alla norma UNI EN ISO 1461 e una relazione descrittiva del progetto, preferibilmente non superiore alle 5.000 battute, che illustri l’opera, la sua ubicazione, le finalità, le modalità di utilizzo della zincatura e gli elementi distintivi. L’effettiva applicazione della zincatura secondo la norma UNI EN ISO 1461 deve risultare chiaramente dalla documentazione presentata, pena l’esclusione.

I criteri di valutazione

La Commissione Scientifica valuterà i progetti sulla base della qualità complessiva dell’opera e dell’efficacia dell’utilizzo della zincatura negli ambiti architettonico, strutturale e tecnologico. Tra i parametri considerati figurano l’innovazione progettuale, l’integrazione tra funzionalità, durabilità ed estetica, la qualità architettonica e costruttiva, l’eventuale impiego di sistemi duplex – ovvero zincatura a caldo con successiva verniciatura – e il contributo alla sostenibilità ambientale. Particolare attenzione sarà dedicata alla capacità del progetto di dimostrare i benefici concreti della zincatura in termini di durabilità nel tempo, riduzione della manutenzione, efficienza del ciclo di vita e valorizzazione architettonica dell’acciaio. La Commissione potrà inoltre considerare positivamente la documentazione attestante l’adozione di sistemi volontari di controllo della qualità.

La giuria

Le candidature saranno valutate da una Commissione Scientifica nominata da AIZ e composta da esperti del settore, docenti universitari, professionisti e specialisti della progettazione e della protezione delle strutture in acciaio. A presiederla sarà il professor Raffaele Landolfo, Presidente della Commissione UNI Ingegneria Strutturale e Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. La composizione completa sarà pubblicata sul sito istituzionale www.aiz.it. Le decisioni della Commissione sono definitive e insindacabili.

Premiazione e visibilità

I vincitori saranno comunicati entro la prima metà di settembre 2027. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il 14 ottobre 2027 a Roma, in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario della fondazione di AIZ. La presenza in persona del vincitore – o di una delegazione nel caso di candidatura collettiva – costituisce condizione essenziale per il conferimento del Premio. I progetti premiati e quelli destinatari di menzione speciale potranno essere pubblicati sulla rivista online «Zincatura a Caldo» e candidati a iniziative e riconoscimenti internazionali, tra cui il «Global Galvanizing Awards» promosso da EGGA – European General Galvanizing Association.