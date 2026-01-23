Si è aperta oggi a Roccaraso, in Abruzzo, la tre giorni della Lega “Idee in movimento”, l’iniziativa politica del Carroccio che fino a domenica riunisce ministri, sottosegretari, amministratori e società civile per un confronto interno sulle linee politiche e programmatiche del partito.

L’evento, che nella prima giornata si svolge a porte chiuse per i giornalisti, è stato inaugurato dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che ha ringraziato il sindaco e sottolineato il valore dell’accoglienza e dell’organizzazione dei territori coinvolti, Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo, indicati come eccellenze turistiche e simbolo dell’Italia dei comuni.

Secondo la Lega, la tre giorni non è un semplice appuntamento di partecipazione ma «un momento di lavoro e costruzione», in cui idee e proposte sono al centro dei panel e degli interventi. «Il principio è la partecipazione della base – ha detto Durigon – è la base che costruisce insieme ai nostri leader quello che sarà il futuro del nostro Paese». L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’identità nazionale del partito, rilanciando una «politica del fare» nel solco della linea di Matteo Salvini.

Sul fronte economico e sociale, Durigon ha rivendicato i dati positivi sull’occupazione, pur riconoscendo che «non sono esaustivi» e che serve dare risposte più forti sul potere d’acquisto dei salari. «Su questo stiamo lavorando», ha assicurato.

Tra i primi interventi anche quello del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, che ha portato all’evento un aggiornamento sui suoi dossier: autonomia, riforma degli statuti delle Regioni e delle Province a statuto speciale, montagna. Calderoli ha rilanciato in particolare il tema delle Province, definendo «fondamentale» il ritorno all’elezione diretta. «Proprio l’altro ieri il Senato ha votato per la reintroduzione delle Province in Friuli-Venezia Giulia – ha detto – e confido che possa essere un trampolino di lancio per riprendere il percorso anche a livello nazionale».

Le polemiche sul panel e il nodo Vannacci

L’avvio della tre giorni è stato accompagnato anche da polemiche politiche legate a un panel sui diritti civili in programma a Roccaraso, che vede la partecipazione di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, accanto a esponenti dell’area pro-life. Un confronto che, secondo alcuni osservatori, avrebbe potuto prefigurare una svolta più moderata della Lega e addirittura una frattura interna con l’area rappresentata dal generale Roberto Vannacci.

Durigon ha respinto questa lettura. «Mettiamo a confronto posizioni diverse – ha spiegato – Coghe che è pro-vita e Pascale che ha un’ideologia più libera, ma per mettere in risalto quelle che sono le posizioni sane. Noi non siamo contro, ma siamo per». Quanto a Vannacci, il sottosegretario è stato netto: «È un elemento sicuramente importante per il gruppo. Fa parte del partito e faremo altri eventi anche con lui».

Il messaggio che la Lega affida alla tre giorni di Roccaraso è quello di un partito che vuole puntare su contenuti, concretezza e proposte, utilizzando il confronto interno per trasformare le idee in una visione operativa di governo.