Recentemente il Presidente della Lega Basket Serie A Maurizio Gherardini, accompagnato dall’LBA Executive Advisor Andrea Bargnani, ha incontrato il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. In un clima di cordiale condivisione sono stati trattati temi di interesse della LBA e delle 16 associate. Le parti hanno concordato sulla stesura di un’agenda programmatica sulla quale confrontarsi, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro, in previsione della prossima Frecciarossa Final Eight 2026.

Andrea Bargnani, ex cestista di fama mondiale, che ha vestito la canotta azzurra e quella di tre squadre NBA, ad ottobre è entrato ufficialmente nel Board della Lega Basket Serie A (LBA) in qualità di Executive Advisor. Il campione metterà a disposizione della Lega la propria esperienza, la conoscenza approfondita del gioco ai massimi livelli e le competenze manageriali maturate negli ultimi anni. Nel suo nuovo ruolo, Bargnani affiancherà il management della LBA nel processo di definizione e attuazione delle strategie di sviluppo del movimento cestistico italiano, a diretto riporto del Presidente Maurizio Gherardini.

Proprio Bargnani, riguardo all’incontro, in queste ore ha dichiarato in un post social: «Il confronto che LBA ha avuto con il Ministro Andrea Abodi si è rivelato estremamente costruttivo: abbiamo parlato di sport e di basket, un dialogo sicuramente da continuare nel tempo per provare a raggiungere obiettivi comuni al movimento sportivo. Troppo spesso in Italia accade che i dialoghi tra club e istituzioni si interrompano proprio nel mezzo di pianificazioni che riguardano impostazioni di sistema, costruzioni di nuovi impianti o altro ancora. E chi viene penalizzato da queste interruzioni, alla fine, sono sempre gli stakeholder più importanti: i cittadini, i tifosi e i giovani che si avvicinano allo sport. L’atleta romano ha concluso: «Forse in nessun altro Paese come in Italia, lo sport può progredire solo ed esclusivamente grazie anche alla collaborazione ed al sostegno delle istituzioni. È stata molto motivante la visione a lungo termine del nostro Ministro su varie tematiche, e la sua volontà di lasciare un segno positivo all’interno del nostro sistema sportivo».