Italia Viva: un centro forte, Terzo Polo o meno

Nella politica di oggi la stazza forse conta meno, e le alleanze si discutono solo dopo aver definito una serie di premesse, continuando a coltivare la propria comunità che si relaziona apertamente all’esterno. Sembrano proprio questi gli elementi su cui Matteo Renzi ha lanciato la Festa di Italia Viva, che inizia oggi al Castello di Santa Severa, con vista mare, e finisce domenica con l’intervento del leader alle 11 della mattina. Interverranno anche dei ministri, quello del lavoro Maria Elvira Calderone, della giustizia Carlo Nordio, degli Interni Matteo Piantedosi e Raffele Fitto, che guida gli Affari Europei.

L’ex sindaco di Firenze in occasione del ritrovo non ha lesinato nel mandare messaggi a mezzo stampa, affermando che l’Italia non ha futuro senza un centro forte. «La soluzione non sono Salvini e Meloni ma neanche Conte e Schlein». E se in ottica post elettorale questo si è dimostrato vero anche in recenti tornate di altri Paesi europei, di per sé non sembra rispecchiare gli umori della gente. Ad ogni modo Renzi ha ribadito di non aver trattato per una soglia di sbarramento dal 4% al 3% per le Europee. «Figuriamoci se il Parlamento invece di pensare all’inflazione, pensasse allo sbarramento… Ci riderebbero dietro».

Calenda sì, Calenda no

L’alleato di coalizione, che dovrebbe rimanere tale almeno fino alle elezioni comunitarie di giugno, sembra ormai un collega con cui collaborare ma da cui non si è obbligati a pretendere uniformità. Lo si capisce dalle dichiarazioni del leader di Italia Viva rilasciata a Radio 1 questa mattina: «Io con Calenda sono pacificato. Ogni tanto lascia le cose a metà come avvenuto con il Terzo Polo, era meglio di no, ricordando, tra le altre cose, di aver sostenuto Calenda nella sua corsa a sindaco al Comune di Roma da cui però si è poi dimesso come consigliere». Renzi ha definito anche gli attacchi che Calenda gli rivolge «con toni giustizialisti» e da «grillini».

Il programma dell’evento

Giovedì 14: alle ore 17:30 l’apertura della Festa spetterà a Pietro Tidei (sindaco di Santa Marinella), Raffaella Paita (coordinatrice nazionale Iv), Marietta Tidei (consigliere regione Lazio Iv) Luciano Nobili (consigliere regione Lazio Iv); a seguire, dalle 18, “Una repubblica fondata sul lavoro”, con la ministra Elvira Calderone, Luigi Sbarra (segretario Cisl), Teresa Bellanova (dirigente Iv), Silvia Fregolent (senatrice Iv). Alle 21 “(In)giustizia: riformarla si puo’?”, con il ministro Carlo Nordio e Roberto Giachetti (deputato Iv).

Venerdì 15 alle ore 18: “Una Sanità gratuita e universale: come sta il nostro Ssn?”, con il ministro Orazio Schillaci, Lisa Noja (consigliere regione Lombardia Iv), Massimo Cicozzi (direttore dell’Unità epidemiologica all’Universita’ Campus Biomedico di Roma), Mauro Marè (Professore ordinario di Scienza delle Finanze all’Università Luiss di Roma e presidente della “Commissione per le spese fiscali” del ministero dell’Economia e delle Finanze), Daniela Sbrollini (senatrice Iv), Annamaria Parente (dirigente Iv). Alle ore 20 “Svegliati Europa! Dal Pnrr alle riforme, le sfide dell’Italia in Ue”, con il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnnr, Raffaele Fitto, Nicola Danti (eurodeputato Renew Europe), Piero De Luca ( capogruppo Pd in Commissione Politiche Ue della Camera), Marietta Tidei (consigliere regione Lazio Iv).

Sabato 16 alle 18: “Esteri: il mondo dopo l’invasione dell’Ucraina”, con Stefania Craxi (presidente Commissione Affari Esteri Senato), Lorenzo Guerini (presidente del Copasir), Benedetto della Vedova (deputato Piu’ Europa), Enrico Borghi (capogruppo Azione-Italia Viva in Senato), Luciano Nobili (consigliere regione Lazio Iv). Alle 21 “Affari interni: immigrazione, sicurezza e cittadinanza. Governare il presente”, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Davide Faraone (deputato Iv), Maria Chiara Gadda (deputata Iv). Infine, domenica alle ore 9 “La voce dei territori: riunione Consiglieri Regionali e comunali”, moderano: Raffaella Paita (coordinatrice nazionale Iv), Naike Gruppioni (deputata Iv).

Domenica alle 11 si svolgerà l’intervento di Matteo Renzi, mentre alle 15 “Economia: un fisco più leggero è possibile?”, con il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, Luigi Marattin (deputato Iv), Mauro Del Barba (deputato Iv) e alle 16,30 “Riforme istituzionali: la volta buona?”, con la ministra Elisabetta Casellati, Maria Elena Boschi (deputata Iv), Ivan Scalfarotto (senatore Iv).