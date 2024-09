La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto nel pomeriggio Mike Johnson, speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a Palazzo Chigi. In mattinata, Johnson ha incontrato alla Farnesina, anche il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Il colloquio – durato mezz’ora – si è concentrato sulla centralità del partenariato strategico tra Roma e Washington e sui principali temi dell’attualità internazionale, a partire dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sottolineando il condiviso impegno delle due Nazioni a difesa dei principi di democrazia e di libertà e del ruolo della diplomazia parlamentare.

Anche l’incontro di stamane con il titolare della Farnesina ha evidenziato la fase particolarmente intensa e positiva delle relazioni tra Italia e USA, in termini sia politici sia economico-commerciali. E in riferimento al conflitto russo-ucraino, il Ministro degli Esteri ha poi ribadito il “fermo sostegno multidimensionale a Kiev e l’esigenza di continuare a fare pressione su Mosca per una pace giusta e basata sul diritto internazionale”. Quanto alla crisi in Medio Oriente, ha manifestato il “pieno supporto del Governo italiano agli sforzi di mediazione degli USA, sia per Gaza sia in Libano”, sottolineando l’importanza del coordinamento con gli Alleati e gli attori regionali.