A Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra James Mike Johnson, speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America.

A Reggio Emilia, alla Festa Nazionale dell’Unità, stasera il protagonista sarà Andrea Orlando, nell’incontro intitolato “Il lavoro e un nuovo modello di sviluppo”.

A Bolgheri, sul Viale dei Cipressi, stasera va in scena l’appuntamento del Consorzio Bolgheri e Bolgheri Sassicaia Doc per celebrare l’anniversario numero 30 della denominazione. “La Cena dei Mille” per la nuova edizione di Bolgheri DiVino, l’evento dei produttori. Dopo tre anni dall’ultima edizione, l’evento più acclamato del mondo del vino italiano, si ripete per riunire, in occasione speciale, i protagonisti delle cantine insieme ai loro ospiti intorno ad un lunghissimo tavolo di oltre un chilometro, apparecchiato lungo il celebre viale alberato di cipressi celebrato da Giosuè Carducci, simbolo del paesaggio bolgherese. La manifestazione è patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Livorno e dal Comune di Castagneto Carducci. Main partner UniCredit e Pictet Asset Management.

Il 26 settembre, presso l’Opificio delle Pietre Dure a Firenze, si terrà un seminario nell’ambito della cooperazione italo-francese dal titolo “Rispondere alle emergenze in caso di eventi estremi”. L’iniziativa ha lo scopo di analizzare gli studi e le ricerche sulla protezione e la conservazione dei materiali del patrimonio culturale esposti a eventi estremi di natura antropica e ambientale. Il seminario è promosso dal Ministero della Cultura francese, dalla Direzione generale Educazione ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura, dall’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr Ispc), la Fondation des Sciences du Patrimoine, l’Institut Français Italia e l’Ambasciata di Francia in Italia.

Il mondo delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine si svela a Cinecittà World i primi due weekend di settembre: dal 6 all’8 settembre, e il 14 e 15 settembre, nel Parco divertimenti del cinema e della Tv di Roma arriva l’ottava edizione di “Viva l’Italia”, evento espositivo e dimostrativo interforze. Qui, tra i set dei film che hanno fatto la storia, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze Armate, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Croce Rossa – Corpo Militare, Croce Rossa – Corpo delle Infermiere Volontarie, Croce Rossa – Volontari, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con il loro suggestivo ed imponente spiegamento di forze, saranno i protagonisti assoluti della manifestazione dedicata a uomini, donne e mezzi che garantiscono la sicurezza dei cittadini e la protezione del nostro Paese. Si potrà salire a bordo di gazzelle e volanti, studiare la scena del crimine nel laboratorio della scientifica, imparare a riconoscere gli indizi come un vero poliziotto, apprendere come si effettua l’analisi del Dna, ammirare gli assetti di eccellenza delle nostre Forze Armate, Forze di Polizia e Corpi dello Stato, godersi lo spettacolo delle bande e fanfare militari, unitamente a quello dei gruppi sportivi. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno della kermesse è “Campioni di Sport, Campioni di Vita”: un modo per celebrare gli atleti supportati dai vari corpi che si sono distinti agli Europei di Atletica di Roma e ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Novità in ambito aziendale: Melanie Schnitzler è stata nominata responsabile della comunicazione corporate globale del Gruppo Villeroy & Boch. Nel suo ruolo, è alla guida della Global Corporate Communication, Employee Communication e della Brand Communication del gruppo. Inoltre, è responsabile della divisione gastronomia e turismo dell’azienda, che comprende Villeroy & Boch World e la Saareck Castle Guest House presso la sede centrale dell’azienda a Mettlach. Nel suo ruolo, riporterà direttamente al ceo Gabi Schupp.