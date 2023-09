Sicilia, ecco i presidenti. Premiati i Comuni di Italia e Germania

I rapporti tra Italia e Germania, con speciale attenzione a quelli tra le realtà locali dell’una e dell’altra. Per omaggiarli si svolge l’evento del “Premio dei presidenti”, che inizia da Siracusa, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il Presidente della Repubblica Federale tedesca Frank Walter Steinmeier. I due assisteranno alla premiazione dei Comuni gemellati italiani e tedeschi, vincitori della seconda edizione del Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”. La cerimonia di consegna del riconoscimento è un’iniziativa finalizzata al rafforzamento dei gemellaggi comunali tra Italia e Germania e a promuoverne altri dal carattere fortemente innovativo.

A ricevere il riconoscimento saranno appunto i comuni italiani e tedeschi uniti da rapporti di gemellaggio, che hanno unito le forze per progetti volti al progresso tecnologico e ambientale, oltre che all’inclusione giovanile. L’idea nacque con un bando nel 2021, atta al rafforzamento dei gemellaggi comunali tra i due Paesi, sperimentati concretamente e consolidatisi durante l’emergenza legata al Covid. Alle 19 i presidenti si sposteranno al Teatro Greco di Siracusa per assistere allo spettacolo ‘Ulisse, l’ultima Odissea’, mentre domani i Capi di Stato si trasferiranno a Piazza Armerina e visiteranno la Villa Romana del Casale e, dopo aver sorvolato le zone colpite dagli incendi boschivi di questa estate, incontreranno i Vigili del Fuoco.

«Caro presidente, caro a Frank Walter, è un gran piacere incontrarti. È un onore per l’Italia averti ancora una volta nel nostro Paese. Per me è particolarmente un piacere averti qui in Sicilia. Vogliamo riaffermare, attraverso il premio alle municipalità, il rapporto intenso che lega i nostri due popoli e scambiare qualche idea sul momento attuale e sulle nostre straordinariamente eccellenti relazioni bilaterali. Benvenuto». Così il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella nel dare il via all’incontro a Castello Maniace di Siracusa, prima tappa della visita.