Un ritorno non inaspettato. Il professor Renato Brunetta, economista ed ex ministro della PA prima con Berlusconi e poi con Draghi, è il nuovo presidente del Cnel. La nomina del governo Meloni è un altro segnale di continuità, visto che per il 72enne Brunetta si tratta di un ritorno al Cnel, di cui è già stato Consigliere.

Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali ha commentato in una nota: “Congratulazioni a Renato Brunetta, nuovo presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, al quale rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Al Cnel i nostri padri costituenti hanno affidato un ruolo, per contribuire all’elaborazione delle riforme in campo economico e sociale. E’ necessario disegnare un nuovo progetto con cui rilanciare il nostro Paese per rispondere alle sfide legate ad un mercato del lavoro in continua evoluzione e ad un quadro sociale profondamente complesso. Un ringraziamento anche a Tiziano Treu per il lavoro svolto fino ad oggi”.

Già membro di Forza Italia, Brunetta è stato prima eurodeputato dal 1999 al 2008, poi deputato dal 2008 al 2022, quando ha deciso di lasciare il partito e con la caduta del governo Draghi di non ricandidarsi.