Il discorso della Meloni alla Camera, l’INTEGRALE

Questa mattina il premier Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera per aggiornare i deputati sulla posizione dell’Italia al prossimo Consiglio europeo. Tanti i temi toccati, tra cui le riflessioni sulla situazione russa. Di seguito il discorso integrale.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il prossimo Consiglio europeo, il quarto da quando si è

insediato il nuovo Governo, ha in agenda delle sfide che sono prioritarie per l’Unione europea:

l’aggressione all’Ucraina, l’economia, la sicurezza, la difesa, la migrazione, le relazioni esterne. E del

resto non è mutata la complessità della fase che l’Europa, l’Occidente e il sistema internazionale nel

suo complesso, stanno vivendo.

La sicurezza, in tutti gli ambiti, compreso quello sociale ed economico, rimane la priorità del nostro

lavoro quotidiano. La difesa della sicurezza e, conseguentemente, della libertà non può prescindere

dal partenariato strategico che lega Unione europea e NATO. Per questo, in vista di un altro

importante appuntamento, il vertice NATO dell’11 e del 12 luglio a Vilnius in Lituania, giovedì 29

giugno è previsto, prima dell’avvio dei lavori a 27 del Consiglio europeo, un incontro di lavoro con il

Segretario generale della NATO, Stoltenberg. In quell’occasione, il Consiglio ribadirà l’impegno

dell’Unione come partner e fornitore di sicurezza globale, in complementarietà con l’Alleanza

atlantica, per attuare la Bussola strategica e avanzare sui regolamenti per il rafforzamento

dell’industria europea della difesa, anche mediante acquisti comuni. Si aprirà quindi un Consiglio

europeo che dovrà esprimere segnali ambiziosi di un’Europa capace di proteggere imprese e

cittadini. Tema centrale, soprattutto grazie all’impegno italiano, sarà quello delle migrazioni. Sul

punto, voglio innanzitutto unirmi al cordoglio per la recente tragedia avvenuta al largo delle coste

greche, rinnovando, a nome del Governo, la nostra vicinanza ai familiari delle vittime e il nostro

impegno in ogni sede per stroncare il disumano traffico di esseri umani, che continua a mietere

vittime nel Mediterraneo. Al Consiglio europeo straordinario di febbraio scorso, grazie all’azione

dell’Italia, finalmente è stato riconosciuto da tutti gli Stati membri e dalle istituzioni europee che la

migrazione è una sfida europea e, dunque, richiede risposte europee e, sempre grazie al nostro

lavoro, si fa sempre più strada l’approccio che mira a superare la storica contrapposizione tra

movimenti primari e movimenti secondari e tra Paesi di primo arrivo e Paesi di destinazione. Se non

si affronta, cioè, a monte il tema della difesa dei confini esterni dell’Unione europea, se non si

contrasta l’immigrazione illegale prima che giunga sulle nostre coste, è impossibile realizzare una

politica di migrazione e di asilo giusta ed efficace. E una civiltà come la nostra non può lasciare agli

schiavisti del XXI secolo, trafficanti senza scrupoli che lucrano sulle vite umane, il potere di decidere

chi entra e chi no in Europa. L’immigrazione irregolare di massa non ha niente di umano e di solidale

e colpisce i più deboli, i più fragili, a partire da coloro che avrebbero diritto ad essere accolti. Questo

cambio di passo significa soprattutto mantenere alta l’attenzione dell’Unione europea nei confronti

dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e dell’Africa, coniugando la lotta ai trafficanti con

politiche di sviluppo. Il rapporto con i Paesi di origine e di transito deve essere considerato prioritario

e deve concretizzarsi attraverso partenariati equilibrati, finanziati con risorse adeguate, tema che

intendiamo porre nel quadro della revisione del bilancio settennale dell’Unione. Un approccio del

quale è pioniere il nostro Piano Mattei per l’Africa, un obiettivo strategico che è stato lanciato da

questo Governo, sul quale molti Stati europei hanno manifestato il loro interesse e il loro

apprezzamento. Si comincia cioè a comprendere che, se si vuole affrontare alla radice il problema

dell’immigrazione, ci si deve porre il tema dello sviluppo dell’Africa, con la sua popolazione in

crescita, le sue sfide e le sue opportunità. È una vasta regione che possiede risorse, a partire da

quelle energetiche, cruciali per l’Europa, che tuttavia dovrebbero prima di tutto andare a beneficio

dei popoli che ne sono detentori. Il suo sviluppo che deve essere finalizzato a valorizzare il capitale

umano e la crescita di un tessuto produttivo locale, solido e autosufficiente. L’obiettivo è ambizioso,

ma molto chiaro: garantire prosperità, pace e amicizia duratura, con un modello di cooperazione

allo sviluppo che deve essere paritario e non predatori.

Anche per questo, nelle ultime settimane, mi sono impegnata, il Governo si è impegnato, mi sono

impegnata personalmente con le recenti missioni del 6 e dell’11 giugno, quest’ultima con la

Presidente della Commissione von der Leyen e il Premier olandese Mark Rutte, perché l’Europa

mantenesse alta l’attenzione sulla stabilità della Tunisia, obiettivo fondamentale per la sicurezza

dell’intero Mediterraneo e, conseguentemente, dell’Europa. L’adozione della Dichiarazione

congiunta UE-Tunisia e il lavoro che continua in queste ore per giungere alla definizione di un

pacchetto europeo a sostegno di Tunisi rappresentano un segnale molto importante e sono, per

questo, grata alla Commissione per il lavoro che sta portando avanti. Così come saluto con

soddisfazione che questa priorità sia stata riconosciuta come punto a sé nell’agenda di politica

estera di questo Consiglio europeo.

L’Europa oggi riconosce, finalmente, che la stabilità dei Paesi del Nordafrica è anche un problema

del nostro continente, ma serve anche un segnale nel Consiglio europeo per consolidare, con

ulteriori progressi in vista del negoziato con il Parlamento europeo, l’intesa che è stata raggiunta al

Consiglio Affari interni e giustizia sulle proposte di regolamento in materia di asilo e immigrazione,

volte a superare le regole di Dublino, regole che, ormai, sono considerate da tutti superate, ma che,

per nazioni, come la nostra, che difendono i confini esterni dell’Unione europea, diventano

addirittura, potenzialmente, rischiose, perché ci espongono a flussi illegali crescenti, con il portato

di tragedie che continuiamo a vedere nel Mediterraneo.

Le proposte che abbiamo concordato, certamente da perfezionare, fanno, però, nella giusta

direzione: rendono le responsabilità per i Paesi di primo ingresso più sostenibili, valorizzano il

concetto di Paese terzo sicuro, prevedono un meccanismo di solidarietà permanente e vincolante,

pur con gli elementi di flessibilità nei suoi contenuti; proponevano che gli Stati che dovessero

rifiutare i ricollocamenti dei migranti pagassero quelli che dovevano ricollocare i migranti. Ma io non

avrei mai accettato di essere pagata per trasformare l’Italia nel campo profughi d’Europa. Quello

che abbiamo chiesto ed ottenuto è che quelle risorse alimentino, invece, un fondo per difendere i

confini esterni, non per gestire l’immigrazione illegale, ma per contrastarla.

Il vero nodo della questione, per noi, rimane uno: distinguere i migranti economici da chi ha diritto,

invece, alla protezione internazionale. Sono due materie molto diverse che, per anni, sono state

colpevolmente sovrapposte e questa mancata distinzione, che era, soprattutto, figlia di calcoli

ideologici, ha avuto il paradosso di indebolire enormemente la possibilità di aiutare chi ne aveva

diritto per favorire le organizzazioni criminali che gestiscono la tratta di esseri umani. Per noi la

difesa dei confini esterni è l’aspetto fondamentale: chi ha dato fiducia a me e a questo Governo si

aspetta risultati concreti nel contrasto all’immigrazione irregolare e li avrà, e non importa se servirà

tempo per ottenerli, perché i risultati ai quali stiamo lavorando saranno strutturali e duraturi.

Questo è l’impegno che ci siamo assunti, questo è quello che faremo.

E voglio dire che sono fiera di essere arrivata alla guida di questa Nazione quando era lanciata a folle

velocità verso la cancellazione dei confini nazionali, il riconoscimento del diritto inalienabile alla

migrazione e, quindi, ad essere accolti in Europa senza vincoli e senza distinzioni, il divieto di

adottare qualsiasi misura di contenimento dell’immigrazione illegale, arrivando perfino a legittimare

chi sperona le navi dello Stato italiano, e di ritrovarmi oggi a rappresentare una Nazione che si fa

portatrice di una visione diametralmente opposta. E, quindi, considero molto significativo il capitolo

delle conclusioni del Consiglio che viene dedicato alle relazioni esterne dell’Unione europea,

elemento che ci consentirà di ribadire l’importanza di rilanciare la discussione in seno all’UE sui

rapporti con la sponda Sud. L’Italia ha presentato, con il sostegno degli altri partner Med 9, un

documento di posizione sul rilancio delle relazioni tra l’Unione europea e il Vicinato Sud, che

contiene proposte concrete per rafforzare il partenariato in tre settori strategici: energia, per

l’appunto, migrazione e transizione verde. Auspichiamo che un incontro Unione europea e Vicinato

Sud possa tenersi sotto la presidenza spagnola a livello di vertice dei Capi di Stato e di Governo. Il

Consiglio europeo esprimerà inoltre il sostegno dell’Unione europea a una presenza rafforzata

dell’Unione africana nei fori internazionali, specialmente nel G20 e in linea con gli obiettivi della

nostra presidenza G7 nel 2024 ribadirò l’importanza per l’Italia di rilanciare il ruolo dell’Africa in

questi consessi. Per questo ci siamo subito espressi a favore dell’inclusione permanente dell’Unione

africana nel G20, perché riteniamo che sia necessario aggiungere una nuova autorevole voce nella

ricerca di soluzioni comuni alle sfide globali. Tratteremo ancora una volta in questo Consiglio

europeo dell’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina. L’Italia ha seguito con grande

attenzione insieme ai suoi alleati gli sviluppi della crisi interna alla Federazione Russa. Senza volerci

addentrare in commenti su fatti interni alla Russia, mi limito a notare come questo episodio abbia

contribuito a fare emergere in maniera evidente le difficoltà che sta attraversando il sistema di

potere di Putin e a smontare la narrazione russa, secondo la quale in Ucraina stia andando tutto

secondo i piani. Come sappiamo la situazione è in evoluzione, anche a seguito delle ultime

dichiarazioni dei vertici russi che riguardano il tema della brigata Wagner e il dispiegamento dei suoi

uomini nei diversi scenari di guerra, un tema che per noi chiama in causa anche l’Africa, dove la

presenza di Wagner è molto significativa. L’Unione europea confermerà il suo convinto sostegno al

popolo ucraino, che si batte da 16 mesi per la libertà e l’indipendenza della propria Nazione. La

chiara posizione del Governo italiano è riconosciuta e apprezzata dai nostri partner e rafforza il peso

della nostra Nazione nei contesti europei e internazionali. Di questo penso dovremmo andare tutti

fieri, non solo il Governo, ma l’intero Parlamento e la Nazione nel suo complesso. Voglio ribadire la

mia ferma convinzione che difendere l’Ucraina vuol dire oggi difendere l’interesse nazionale italiano,

perché la capitolazione dell’Ucraina porterebbe con sé il crollo del diritto internazionale e il sistema

di convivenza tra Stati, nato con la fine della Seconda guerra mondiale. Se noi non avessimo aiutato

gli ucraini, come anche qualcuno in quest’Aula suggerisce probabilmente per interessi di

propaganda, se gli ucraini non avessero stupito il mondo con il loro coraggio, noi oggi ci troveremmo

in un mondo nel quale alla forza del diritto si sostituisce il diritto del più forte, un mondo nel quale

chi è militarmente più potente può liberamente invadere il suo vicino, un mondo molto più instabile,

molto più pericoloso. E in un mondo senza regole, se non quella delle armi, l’Europa e l’Italia

avrebbero solo da perdere. Il nostro auspicio è che si possa giungere il prima possibile a una pace

giusta e duratura nel pieno rispetto del diritto internazionale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina.

A questo obiettivo continuiamo ovviamente a lavorare con impegno in ogni sede internazionale.

L’Italia continuerà a sostenere gli sforzi volti a garantire che i crimini internazionali commessi

nell’ambito dell’aggressione ai danni dell’Ucraina siano perseguiti in primis attraverso il lavoro

indipendente della Corte penale internazionale. Penso su tutti al rapimento e alla deportazione in

Russia di migliaia di bambini ucraini, di cui non si hanno più notizia, perché da madre è certamente

uno degli aspetti che più mi hanno segnato in questa terribile vicenda. Il sostegno finanziario

europeo a Kiev resta solido e proseguirà di pari passo con la ricostruzione del Paese aggredito.

Lo strumento proposto dalla Commissione, il cosiddetto New Ukraine Facility, dimostra che la

comunità internazionale guarda tutta nella stessa direzione; cioè, oltre questa guerra, oltre quel

nemico, oltre quell’ingiustizia, noi guardiamo a un’Ucraina ricostruita, e l’Italia ha tutte le carte in

regola per giocare un ruolo da assoluta protagonista, come ha dimostrato con la Conferenza

bilaterale sulla ricostruzione, che abbiamo celebrato il 26 aprile scorso, e che ha permesso di portare

a Roma il meglio dei sistemi imprenditoriali delle due Nazioni. Noi scommettiamo su un futuro di

pace e di prosperità per l’Ucraina e sull’integrazione europea di questa Nazione, perché sosterremo

con forza il diritto degli ucraini a essere parte integrante della famiglia europea. L’Italia assicura

sostegno all’Ucraina anche attraverso la cooperazione allo sviluppo, così come sul contrasto alle

gravi ripercussioni sulla sicurezza alimentare che il conflitto ha causato. Accogliamo con sollievo la

proroga dell’Accordo Black Sea Grain Initiative e plaudiamo agli sforzi profusi dall’Europa per

assicurare la continuazione del Programma Solidarity Lanes. Tuttavia, sarà necessario trovare una

soluzione duratura che garantisca il libero flusso dei prodotti agricoli nel Mar Nero, e confermiamo

anche su questo il nostro totale impegno.

Seguiamo con grandissima attenzione e sosteniamo pienamente gli incessanti sforzi all’azione

diplomatica del direttore generale dell’AIEA, Grossi, per garantire la sicurezza nucleare in Ucraina.

Dopo l’atto criminale che ha causato l’esplosione della diga di Nova Kakhovka, siamo preoccupati

anche che anche la centrale di Zaporizhzhya possa essere usata come strumento di guerra, ed è

dovere di tutta la comunità internazionale vigilare affinché una tale catastrofe non avvenga. Ci

auguriamo che la recentissima visita di Grossi a Kiev e Zaporizhzhya possa aprire la strada a progressi

concreti, pur in un contesto che sappiamo essere particolarmente difficile.

Rimanendo con lo sguardo alla frontiera Est, desidero fare un cenno anche a quanto stiamo facendo

per la Moldova, di cui sosteniamo il processo europeo, incoraggiandola ad adempiere pienamente

alle condizioni individuate dall’UE. Ma in quel processo, che a me non piace definire allargamento,

ma piuttosto riunificazione – perché, come diceva San Giovanni Paolo II, “l’Europa ha bisogno di

respirare con due polmoni, quello dell’Occidente e quello d’Oriente” -, noi dobbiamo assicurare il

rispetto delle regole per tutti, evitando percorsi prioritarie a favore dei nuovi candidati, a discapito

dei vecchi, e mi riferisco in particolare ai Paesi dei Balcani occidentali.

La guerra in Ucraina ha avuto un impatto evidente sulle economie del continente, a maggior ragione

sono quindi fondamentali i segnali che, sull’economia, ogni Consiglio europeo – e quindi anche

questo – riesce a dare, per assicurare un vero sostegno, con parità di condizioni, alle imprese del

nostro continente. Una politica industriale europea che preservi il mercato unico è inseparabile da

un approccio europeo alla competitività; è sotto gli occhi di tutti come, senza finanziamenti europei

erogati indipendentemente da capacità fiscali nazionali, si rischi solo di aumentare le disparità,

favorendo alcuni Paesi, a discapito di altri. La Commissione europea ha presentato, il 20 giugno, una

proposta di piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Unione, denominata STEP (Strategic

Technologies for Europe Platform), con un portale di sovranità che non solo ha come obiettivo

semplificare le informazioni e le procedure per i finanziamenti europei, ma concede flessibilità

nell’uso dei fondi europei per favorire e finanziare gli investimenti nei settori strategici. Si tratta di

una richiesta che l’Italia aveva avanzato già a febbraio e che, su nostro impulso, era allora stata

inserita nelle conclusioni del Consiglio.

La proposta della Commissione è un importante punto di partenza per il negoziato, al quale

ovviamente l’Italia intende contribuire per arrivare a un accordo in tempi rapidi. Questo strumento

costituisce per noi, come dice la parola STEP, un primo passo per arrivare a un fondo europeo per

la sovranità, strumento fondamentale per affrontare con risorse adeguate sfide come le transizioni

verde e digitale, la difesa, la salute, sfide, cioè, che ci impegneranno almeno per i prossimi tre

decenni. C’è poi il tema della riforma della governance economica, che per il Governo italiano deve

avere come principale obiettivo il sostegno alla crescita, perché senza sostegno alla crescita non si

può neanche garantire stabilità.

La riforma deve garantire, a nostro avviso, la protezione degli investimenti nei settori strategici, in

particolare transizione verde, transizione digitale e difesa, e deve prevedere procedure semplificate

e veloci per le nostre imprese. L’intenso lavoro diplomatico che stiamo svolgendo con i partner è

volto soprattutto a superare vecchie contrapposizioni e a porre fine, una volta per tutte, alla

stagione dell’austerità, pur senza venir meno a quella disciplina di bilancio sulla quale il Governo

italiano ha dimostrato serietà fin dalla manovra finanziaria, con buona pace dei gufi che

preconizzavano catastrofi di ogni. È una partita complessa, sulla quale credo che l’Italia abbia

obiettivi in questo caso condivisi dalla gran parte delle forze politiche, che sono stati oggetto di

sostegno bipartisan già con i Governi precedenti. Per questa ragione voglio dire con serenità, ma

anche con chiarezza, che non reputo utile all’Italia alimentare in questa fase una polemica interna

su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il MES. L’interesse dell’Italia oggi è affrontare il

negoziato sulla nuova governance europea con un approccio a pacchetto, nel quale le regole del

Patto di Stabilità, il completamento dell’unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria

si discutano nel loro complesso, nel rispetto del nostro interesse nazionale. Prima ancora di una

questione di merito, c’è una questione di metodo su come si faccia a difendere l’interesse nazionale

italiano. Il Consiglio europeo si occuperà anche di sicurezza economica, obiettivo prioritario nella

recente proposta della Commissione europea. Sicurezza economica intesa come promozione di

competitività e crescita, protezione dell’industria, vigilanza sugli investimenti e le tecnologie

sensibili, protezione delle filiere produttive dell’Unione, sviluppo di capacità industriali e

innovazione sul nostro territorio, rafforzamento e maggiore controllo delle nostre catene di

approvvigionamento. Insomma, tutto quell’approccio sulla difesa e il controllo delle proprie catene

produttive, sulla propria autosufficienza, che qualche tempo fa qualcuno avrebbe bollato, diciamo

in maniera un po’ semplicistica, come un approccio autarchico, ma che in realtà era semplicemente

l’approccio realistico di chi capisce che l’Europa ha necessità e bisogno di controllare le sue catene

di approvvigionamento e di non essere sempre più esposta a dipendenze che diventano pericolose.

Nella discussione sull’economia si farà poi riferimento all’avvio a breve del percorso di revisione di

medio termine del bilancio settennale dell’Unione, il cosiddetto Quadro finanziario pluriennale, e

nei giorni scorsi noi abbiamo presentato un documento di posizione, evidenziando gli aspetti che

sono per l’Italia di maggiore interesse. Il bilancio dell’Unione dovrà tenere conto della situazione di

grande instabilità geopolitica nel Nord Africa, come dicevamo, ma anche, specie in rapporto al

debito di Next Generation EU, all’aumento continuo dei tassi di interesse.

Certo, i cittadini degli Stati dell’Eurozona avevano quasi dimenticato cosa fosse l’inflazione; ora, è

tornata a colpire le nostre economie e ci ricordiamo di come sia una odiosa tassa occulta, che

colpisce soprattutto i meno abbienti e chi ha un reddito fisso, dai lavoratori ai pensionati. Per questo

è certamente giusto combatterla con decisione, ma la semplicistica ricetta dell’aumento dei tassi,

intrapresa dalla Banca centrale europea, non appare agli occhi di molti la strada più corretta da

perseguire, considerato che nei nostri Paesi l’aumento generalizzato dei prezzi non è figlio di una

economia che cresce troppo velocemente, ma di fattori endogeni, primo fra tutti, la crisi energetica

causata dal conflitto in Ucraina. Non si può non considerare il rischio che l’aumento costante dei

tassi finisca per colpire più le nostre economie che l’inflazione e cioè che la cura si riveli più dannosa

della malattia.

Probabilmente, è più utile concentrarsi – riteniamo – sulle cause specifiche che scatenano questa

inflazione, proseguendo nelle misure di contenimento dei prezzi dell’energia e delle materie prime

che l’Europa ha messo in atto; ricordo il tema del price cap, grazie, soprattutto, all’attivismo

dell’Italia.

Di grande portata sarà, poi, anche la componente di politica estera, le cosiddette relazioni esterne,

in questo Consiglio. È prevista una discussione sulla Cina; il futuro delle relazioni con Pechino è

oggetto di un intenso dibattito a livello UE. Certo, andrebbe, a monte, aperto un lungo capitolo sulla

miopia con la quale anche l’Unione europea ha gestito le conseguenze dell’ingresso della Cina

nell’Organizzazione mondiale del commercio. Come ha lungamente spiegato il presidente Tremonti,

il commercio, per essere davvero vantaggioso per tutte le parti, deve essere non solo libero, ma

deve essere anche equo. Ma oggi, più pragmaticamente, dobbiamo prendere atto che quella cinese

e quella europea sono economie per molti aspetti interdipendenti, il cui rapporto è stato spesso

viziato da pratiche distorsive e dovrebbe invece evolvere verso standard e regole comuni. In questo

contesto, se, da un lato, il disaccoppiamento non è un’ipotesi percorribile, dall’altro, lo è ridurre il

rischio, sostenere con forza la competitività del nostro sistema produttivo e la resilienza delle nostre

catene di approvvigionamento per non cadere in nuovi, deleteri legami di dipendenza.

Non solo, sul piano geopolitico la Cina è diventata un interlocutore imprescindibile nelle relazioni

internazionali, anche laddove la sua leadership politica sembra spesso perseguire un diverso ordine

internazionale, ed è un attore imprescindibile per dare adeguate risposte ad alcune sfide globali

(pensiamo al clima), perché è evidente che non possiamo affrontare sfide, come quella climatica,

gravando solo e unicamente sulle nostre economie.

Per tutte queste ragioni, intendiamo perseguire con la Cina un rapporto che, lungi dall’essere ostile,

vuole però essere maggiormente equilibrato. La Cina è a tutt’oggi un rivale sistemico e chiama

l’Unione europea ad essere, da una parte, ferma nella difesa dei propri valori e dell’ordine

internazionale basato sulle regole e, dall’altro, pragmatica nel perseguimento dei propri interessi

economici e nel confronto sulle sfide globali.

Nelle conclusioni del Consiglio vi sarà, inoltre, un riferimento alla preparazione del vertice UE-CELAC

del 17 e 18 luglio prossimi, grande opportunità per rilanciare le relazioni tra Europa e America Latina,

due regioni storicamente legate da radici culturali comuni, come noi italiani – grazie alle nostre

radicate e folte comunità di italiani che vivono in quelle terre – sappiamo meglio di altri.

In questo contesto, non si può, però, non notare e non farlo con preoccupazione il deterioramento

della situazione della democrazia, del diritto, della libertà religiosa e più in generale dei diritti umani

in molti Stati dell’America Latina.

Vi sarà un riferimento anche alla ferma condanna del Consiglio europeo dei violenti incidenti nel

nord del Kosovo a fine maggio e alla necessità di un’immediata de-escalation della tensione e di

ripresa del dialogo facilitato dall’UE tra Belgrado e Pristina. Confermo l’impegno italiano per la pace

e la stabilità del Kosovo e di tutta l’area dei Balcani occidentali, a cui stiamo dedicando molte, molte,

energie.

Voglio a questo proposito ribadire – e mi avvio alla conclusione – l’indignazione italiana per l’attacco

di fine maggio a danno della missione KFOR, che ha coinvolto anche militari italiani. A loro, come a

tutti gli uomini e le donne in uniforme che onorano il tricolore, difendendo ovunque nel mondo pace

e democrazia, va il nostro grazie a nome dell’Italia intera.

A loro e a tutti i cittadini italiani che ci seguono voglio dire che in tutti i consessi europei e

internazionali viene oggi riconosciuto all’Italia il ruolo di una Nazione solida, di una Nazione

credibile, di una Nazione affidabile, forte delle sue ragioni e dei suoi interessi, forte della sua

tradizione di dialogo e del suo ruolo geopolitico. Lo dico con orgoglio, anche pensando ai molti che,

strumentalmente, preconizzavano o scommettevano su un’Italia a guida centrodestra che sarebbe

stata isolata a livello internazionale. I risultati, anche stavolta, smentiscono i pronostici. E ci

responsabilizzano a fare sempre di più, a fare sempre meglio, consapevoli, come siamo, che un’Italia

forte e credibile fuori dai confini nazionali significa soprattutto un’Italia capace di affermare gli

interessi e i bisogni dei suoi cittadini. Vi ringrazio