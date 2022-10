Ignazio La Russa è il nuovo Presidente del Senato. È tra i fondatori di Fratelli d’Italia, di cui è stato Presidente dal 2013 al 2014. È stato Vicepresidente sia della Camera dei Deputati sia del Senato ed ex Ministro della Difesa nel Governo Berlusconi IV.

Dati anagrafici, studio e professione

Ignazio Benito Maria La Russa è nato il 18 luglio 1947 a Paternò (Catania). Suo padre, Antonio La Russa, è stato segretario del Partito Nazionale Fascista locale e senatore del MSI. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Pavia, prima di dedicarsi esclusivamente all’attività politica, ha svolto la professione di avvocato penalista.

Carriera politica

Il suo impegno politico è iniziato nel Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del MSI, di cui è stato responsabile. Più volte consigliere regionale in Lombardia del MSI e consigliere comunale a San Donato Milanese, nel 1992 è stato eletto tra le file del MSI per la prima volta contemporaneamente alla Camera dei deputati e al Senato, optando per il seggio di Montecitorio. Riconfermato deputato nel 1994 con Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, è stato Vicepresidente della Camera.

Nuovamente eletto parlamentare nel 1996, nel 2001 e nel 2006, il 7 maggio 2008 Ignazio La Russa è stato nominato Ministro della Difesa del Governo Berlusconi IV.

Eletto europarlamentare nel 2009, ha rinunciato al seggio in favore di quello alla Camera dei Deputati. L’anno successivo ha fondato «La nostra destra», il movimento all’interno del PdL, in difesa dei valori classici della destra.

Nel 2012 ha abbandonato il Popolo della Libertà e ha fondato, insieme a Giorgia Meloni e Guido Crosetto, Fratelli d’Italia.

Dopo 26 anni trascorsi ininterrottamente alla Camera, con le elezioni del 2018 è entrato per la prima volta in Senato, assumendo la carica di Vicepresidente. Alle elezioni anticipate del 2022 è stato riconfermato senatore.