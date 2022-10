La sicurezza oggi si gioca sul campo della geopolitica, non si può giocare la partita della sicurezza solo nel campo dei propri confini. Raffaele Volpi, Lega Nord, già presidente del Copasir, conosce molto bene questo settore, come ha dimostrato anche nell’intervista di oggi per The Watcher Post.

«Quanto successo in Nord Europa dimostra che la sicurezza nazionale deriva anche dalla messa in sicurezza degli impianti strategici – ha spiegato Volpi – e per mantenerli sicuri non serve solo l’investimento per renderli meno penetrabili possibile, ma anche una postura geopolitica consapevole».

Insomma, per Raffaele Volpi questa è una fase storica in cui diventa, ancora più di prima, necessario costruire una giusta rete di rapporti tra stati: «L’interscambio tra community nel contesto Nato non è affatto casuale – ha concluso – e l’Occidente sta facendo le scelte giuste».

E parlando di sicurezza Volpi ha fatto anche riferimento al sistema delle telecomunicazioni, parlando del recente decreto sulla Golden power (quello che ha ristretto il perimetro del 5G penalizzando la cinese Huawei, ndr): «La Golden power è stata ampliata, ma il dato importante è quello in termini di prescrizioni legate ad alcuni operatori del sistema delle telecomunicazioni. Si è proceduto nella direzione che un anno e mezzo fa aveva tracciato il Copasir, riconoscendo che esistono alcune criticità».

L’intera puntata di Largo Chigi sul tema energia con Raffaele Volpi, Gaetano Annunziata (general manager Energean Italy), Simona Benedettini (economista energia) e Nicola Procaccini (europarlamentare, responsabile energia di Fratelli d’Italia):