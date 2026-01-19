Con il giuramento in forma solenne, in latino, prestato il 19 gennaio presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, Gino Gatto, calabrese di Varapodio (RC), è diventato il più giovane al mondo a far parte dell’Albo degli Avvocati Rotali, nel quale è bene precisarlo, sono molto pochi gli iscritti, circa 280 professionisti.

Un traguardo di assoluto prestigio, che rappresenta il punto di arrivo di un percorso accademico lungo, rigoroso e altamente selettivo, condotto con brillantezza e che colloca oggi il giovane avvocato tra le eccellenze del diritto canonico a livello internazionale.

Gli Avvocati Rotali vengono specificamente approvati dal Sommo Pontefice e iscritti in un Albo professionale di carattere universale istituito presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana (la cosiddetta Sacra Rota). Essi rappresentano una ristrettissima élite giuridica a livello mondiale e l’accesso a tale qualifica richiede un percorso accademico e formativo estremamente lungo e selettivo.

Dopo la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, è necessario conseguire la Licenza in Diritto Canonico presso una Università Pontificia (tre anni di studio), successivamente altri tre anni di Dottorato di Ricerca in Diritto Canonico, sempre in una Università Pontificia, e infine ulteriori tre anni di studi rotali presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, durante i quali l’attività scientifica e processuale si svolge integralmente in lingua latina. Questo estenuante ciclo di studi termina con un difficilissimo esame di 12 ore, dalle 9 alle 21, tutto in latino e, se si supera anche questo si è definitivamente Avvocati Rotali. Inutile dire che la percentuale dei promossi è molto bassa e l’esame può essere ripetuto una volta sola nella vita.

Nato a Oppido Mamertina (RC) il 29 novembre 1993, Gino Gatto nel 2012 consegue il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio “San Paolo” di Oppido Mamertina. Nello stesso anno si iscrive alla Pontificia Università Lateranense, presso l’Institutum Utriusque Iuris (Città del Vaticano), dove nel 2017 consegue, con il massimo dei voti e la lode, la Laurea in Diritto Civile e Diritto Canonico (In utroque Iure). Nel 2019, sempre presso la Pontificia Università Lateranense, ottiene il Dottorato di Ricerca in Diritto Civile e Diritto Canonico, ancora una volta con il massimo dei voti, la lode e la pubblicazione integrale della tesi, dal titolo “La querela nullitatis e la nullità della sentenza nella storia del processo: analisi storico-processuale sulla nascita, lo sviluppo e la configurazione del mezzo di impugnazione”.

Nel 2020 intraprende il prestigioso percorso di Studi Rotali presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, massimo organo giudicante della Chiesa cattolica. Un cammino complesso, segnato anche dalle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, che ha costretto lo Studium Rotale a una lunga sospensione delle attività didattiche. Nonostante ciò, nel 2022 consegue l’abilitazione a Procuratore Rotale e, oggi, l’ambitissimo titolo di Avvocato Rotale, divenendo il più giovane al mondo a ottenere tale qualifica.

Parallelamente agli studi rotali, a conferma di una dedizione totale allo studio e di una straordinaria capacità di approfondimento, Gino Gatto consegue, sempre con il massimo dei voti, ulteriori titoli accademici di alto profilo: nel 2021 il Master universitario di II livello in Diritto di Famiglia presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma e nel 2022 il Master universitario, anche esso di II livello, in Internet Ecosystem: Governance e Diritti, presso l’Università di Pisa.

Avvocato abilitato all’esercizio della professione forense, iscritto dal 2023 all’albo degli Avvocati presso il Tribunale di Palmi (RC), autore di pubblicazioni scientifiche e articoli specialistici, dal 2020 è anche Difensore del Vincolo titolare presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Oppido Mamertina-Palmi.

Questo risultato non rappresenta soltanto il successo personale di un giovane dalle eccezionali qualità umane e professionali, impegnato nel sociale e stimato da quanti lo conoscono, ma costituisce un motivo di profondo orgoglio per l’intera Calabria, che oggi può annoverare una delle più alte eccellenze nel panorama giuridico-canonico mondiale.