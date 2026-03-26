Politica

Gasparri dimesso da capogruppo al Senato

26
Marzo 2026
Di Giampiero Cinelli

Maurizio Gasparri si dimetterà in giornata dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Alle 16:30 è convocata una riunione dei senatori azzurri con all’ordine del giorno la scelta del successore: la candidata più accreditata è Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e Difesa, che nelle ultime settimane aveva incontrato a Milano Marina Berlusconi.

La spallata è arrivata da una lettera firmata da 14 senatori su 20 – la maggioranza del gruppo – in cui si afferma che per l’unità del partito è opportuno sostituire il capogruppo a Palazzo Madama. Tra i firmatari figurano i ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alberto Barachini. A Gasparri sarebbero state concesse 48 ore per gestire la exit strategy. Interpellato dall’Ansa, il diretto interessato ha risposto con un secco: «Non ho nulla da dichiarare».

Marina Berlusconi da mesi chiedeva un ricambio dei capigruppo tra Camera e Senato. A dare il via alla raccolta firme sarebbe stato il senatore Claudio Lotito. I vertici di Forza Italia si sono riuniti giovedì mattina senza però affrontare la questione, con il segretario Antonio Tajani impegnato a fare il punto con i segretari comunali e provinciali del partito.

Dopo l’esito del referendum altri personaggi importanti potrebbero avvicendarsi anche alla Camera. Il partito azzurro è impegnato in un confronto franco e deciso.

Video in evidenza

Draft | Tilde Minasi, Capogruppo Lega Commissione Ambiente Senato
Draft | Tilde Minasi, Capogruppo Lega Commissione Ambiente Senato

venerdì 27 Marzo 2026
MOST: presentato il nuovo rapporto su automotive e comportamenti delle famiglie italiane
MOST: presentato il nuovo rapporto su automotive e comportamenti delle famiglie italiane

giovedì 26 Marzo 2026
Farmaco accessibile, la “rivoluzione gentile” della prossimità entra nel vivo
Farmaco accessibile, la “rivoluzione gentile” della prossimità entra nel vivo

giovedì 26 Marzo 2026