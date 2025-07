Reggio Calabria ospiterà la fase conclusiva degli Stati Generali del Mezzogiorno promossi da Forza Italia, che si terranno dall’1 al 3 agosto.

Si tratta di una scelta importante, che premia la città dello Stretto come teatro dell’ultima tappa di un lungo percorso condotto dal partito azzurro attraverso il Sud Italia. A guidare l’organizzazione dell’evento è il deputato Francesco Cannizzaro, vicepresidente del gruppo di FI alla Camera e coordinatore regionale.

L’annuncio ufficiale è stato fatto oggi nella sede romana di Forza Italia dal segretario nazionale e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, affiancato dallo stesso Cannizzaro. Presenti anche Raffaele Nevi, portavoce nazionale, e Paolo Barelli, capogruppo alla Camera.

«A Reggio si tireranno le fila di un lavoro svolto dal dipartimento Sud, diretto da Cannizzaro, che ha toccato le diverse regioni meridionali per ascoltare da vicino le criticità che ancora segnano il Mezzogiorno» ha spiegato Tajani. «Sarà un’opportunità non solo per analizzare i problemi, ma per indicare le direttrici dello sviluppo dell’area» ha aggiunto.

Tra i temi al centro del confronto ci saranno economia, sicurezza e lotta alla criminalità organizzata. Proprio su quest’ultimo punto è previsto l’intervento di Rita Dalla Chiesa. Tajani ha sottolineato come l’evento rappresenti «un grande momento di confronto e partecipazione per l’intero movimento politico radicato nel Sud».

Il titolo scelto per l’evento, «Le radici del Sud, la forza dell’Italia», evidenzia il valore strategico che Forza Italia riconosce al Mezzogiorno. Cannizzaro ha espresso soddisfazione per l’importanza attribuita all’iniziativa: «Ringrazio il segretario Tajani per aver creduto nel lavoro del nostro dipartimento e per aver posto al centro l’urgenza della questione meridionale».

Il parlamentare calabrese ha ringraziato anche i capigruppo parlamentari Barelli e Gasparri per il loro sostegno: «Grazie al loro apporto abbiamo costruito un evento di rilevanza nazionale, che vedrà la partecipazione di tutti i nostri ministri, di Antonio Tajani e dei vertici del partito, insieme ad amministratori locali ed eletti azzurri da ogni parte d’Italia».

«Reggio rappresenta l’ultimo passo di un percorso che ha attraversato tutte le regioni del Sud con i coordinatori nazionali» ha continuato Cannizzaro. L’intento è quello di «redigere un documento finale da sottoporre all’esecutivo, con la consapevolezza che questo governo sta finalmente restituendo centralità al Mezzogiorno, come non accadeva dai tempi di Silvio Berlusconi».

Per Cannizzaro, i risultati ottenuti finora parlano chiaro: «I dati ci dicono che il lavoro di questo governo sta producendo effetti concreti al Sud. Forza Italia può rivendicare con orgoglio questo impegno, perché ha sempre posto il Mezzogiorno al centro del proprio progetto politico».

Nel soffermarsi sui dettagli dell’evento, Cannizzaro ha spiegato: «Il programma prevede tredici panel tematici, a cui prenderanno parte ministri, rappresentanti del governo, sindaci, consiglieri regionali e locali. Particolare attenzione sarà data anche alla partecipazione delle categorie professionali, delle università, dei sindacati e delle associazioni di settore. Abbiamo voluto creare un confronto aperto tra questi soggetti e chi governa».

I temi in agenda spaziano dalla sanità, con un piano specifico elaborato da Forza Italia, alla giustizia, all’imprenditoria, al fisco, ai trasporti, al turismo e alla valorizzazione del Made in Italy. «Saremo nel luogo dove si prevede la costruzione del Ponte sullo Stretto, un’opera simbolo della nostra visione di sviluppo» ha precisato Cannizzaro. «Affronteremo anche temi come sport, formazione, legalità, agricoltura, e daremo spazio alla componente femminile del partito e ai giovani, con una sessione curata dal movimento giovanile».

«La squadra calabrese, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, sta dimostrando concretamente l’efficacia della politica portata avanti da Forza Italia» ha detto ancora Cannizzaro. «Reggio accoglierà figure di grande rilievo nazionale, e siamo certi che la Calabria saprà dimostrare di essere pronta».

«Il Sud ha molto da offrire al partito» ha concluso Cannizzaro, «e siamo certi che il governo continuerà a dimostrare attenzione crescente verso la rinascita dei nostri territori».

La manifestazione si svolgerà sul lungomare di Villa San Giovanni, presso la struttura Kalura, e sarà interamente aperta al pubblico.

Nel corso delle 48 ore – dal pomeriggio di venerdì 1 agosto fino a mezzogiorno di domenica 3 – sono previsti ben 107 interventi distribuiti nei tredici panel, a cui prenderanno parte tutti i ministri azzurri (Tajani, Zangrillo, Bernini, Casellati, Pichetto Fratin), i sottosegretari, entrambi i capigruppo di Camera e Senato, oltre 50 parlamentari, 4 eurodeputati e 5 presidenti di regione (tra cui Occhiuto e i colleghi di Basilicata, Molise, Piemonte e Sicilia). L’obiettivo è chiaro: aprire il dialogo e coinvolgere il territorio, senza barriere, né “palazzi di vetro”.