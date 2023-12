Gabriele Fava e Fabrizio D’Ascenzo nuovi presidenti di Inps e Inail

Finisce di fatto il commissariamento di Inps e Inail con le nomine da parte del governo di due nuovi presidenti: Gabriele Fava all’Istituto nazionale di previdenza sociale e Fabrizio D’Ascenzo all’Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro. D’Ascenzo era già Commissario straordinario da giugno ed è stato promosso alla guida. Ora, per entrambi bisognerà attendere la conclusione della procedura avviata in Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il prossimo passaggio e il parere delle Commissioni parlamentari sulle nomine.

Da dove viene Gabriele Fava

Fava prende il posto della commissaria straordinaria Micaela Galera, che era succeduta a Pasquale Tridico nel maggio scorso. È avvocato e docente a contratto di diritto del Lavoro nella sede di Piacenza dell’Università Cattolica. Attualmente anche presidente delle Autostrade Alto Adriatico, oltre che titolare dello Studio legale “Fava & Associati”, specializzato in consulenza sulle questioni di diritto del lavoro, licenziamenti individuali e collettivi, cessioni dei rami d’azienda, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, gestione dei negoziati con rappresentanze sindacali. Nel marzo 2021 era stato nominato da Giancarlo Giorgetti, allora ministro dello Sviluppo economico nel governo Draghi, commissario straordinario di Alitalia, in aggiunta a Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso. Gabriele Fava svolge inoltre l’attività di editorialista per diverse testate.

Una lunga esperienza

Ma il curriculum di Fava non termina qui. In Confindustria è stato membro del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi e membro del Gruppo Tecnico Lavoro e Relazioni Industriali, lavorando fino al maggio 2022 nella commissione di valutazione Pedemontana Lombarda S.p.A. Ha presieduto l’Osservatorio sulle risorse pubbliche della Corte dei Conti, facendo fino al 2021 da Consigliere Giuridico del Ministro dell’Università e Ricerca. Rilevanti anche il suo contributo quale membro del Gruppo di lavoro del Cnel, per la costituzione della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale e la mobilità sostenibile e l’attività da consulente, fino a marzo 2018, del Presidente della VI Commissione permanente Finanze della Camera dei Deputati.

«Se verrà confermata la nomina di Gabriele Fava alla guida dell’Inps, occorrerà procedere all’individuazione di un nuovo presidente per Autostrade Alto Adriatico», afferma in una nota il consigliere regionale del Partito democratico Nicola Conficoni, commentando la notizia dell’imminente nomina all’istituto di previdenza. Il messaggio di Conficoni, come egli stesso ha precisato, non vuole insinuare incompatibilità ma semplicemente far presente che Autostrade Alto Adriatico avrà bisogno di attenzioni ed energie pari a quelle messe in campo fin ora.

Chi è Fabrizio D’Ascenzo

A presiedere l’Inail va invece un economista. Romano, 56 anni, Fabrizio D’Ascenzo dal 2005 è professore ordinario alla Sapienza di Roma e già preside della facoltà di Economia dal 2017. È stato presidente del corso di laurea magistrale in Economics and Communication of Management and Innovation e in precedenza è stato direttore del Dipartimento di Management, direttore del Centro di ricerca ImpreSapiens e direttore operativo del progetto Campus Mentis, commissionato a ImpreSapiens dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’orientamento al lavoro dei giovani neolaureati di tutta Italia.

Autore di oltre 200 pubblicazioni, ha collaborato con università internazionali, ricevendo due dottorati di ricerca honoris causa dalla State University of Economics and Finance di San Pietroburgo e dalla Bucharest University of Economic Sciences. È inoltre professore onorario presso la Zhongnam University of Economics and Law di Wuhan (Cina). I suoi principali interessi di ricerca sono legati allo sfruttamento dell’innovazione tecnologica e all’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a contesti aziendali e della pubblica amministrazione.