Politica

Amministrative: come leggerle, cosa aspettarsi

03
Giugno 2026
Di Redazione

Le recenti elezioni amministrative restituito un quadro migliore del previsto per il centrodestra. Dopo settimane segnate dalla sconfitta al referendum sulla giustizia, dalle tensioni internazionali e dalle difficoltà economiche, il timore diffuso era che il logoramento accumulato si traducesse in un’emorragia di voti anche a livello locale. Non è successo.

Le vittorie al primo turno a Venezia e Reggio Calabria hanno colto di sorpresa quasi tutti: due piazze considerate quantomeno incerte, conquistate senza bisogno del ballottaggio. Ma al di là dei singoli casi, il segnale complessivo è che la coalizione di governo ha retto meglio di quanto molti si attendessero, impedendo che la narrativa del declino si cristallizzasse in dati elettorali.

È vero che il voto amministrativo obbedisce a logiche proprie – candidati locali, radicamento territoriale, liste civiche – e che richiamarsi ai risultati comunali per trarne indicazioni politiche generali è sempre un’operazione rischiosa. Ma sarebbe disonesto ignorare che la vigilia era carica di attese negative per Palazzo Chigi. Meloni ha colto la palla al balzo e ha riletto il voto come conferma della concretezza» del governo.

Sul versante opposto, il centrosinistra fatica a convertire il consenso che i sondaggi gli attribuiscono in risultati concreti. Le amministrative, storicamente il terreno più favorevole all’area progressista, non hanno prodotto lo slancio atteso dopo il referendum. E il rebus della leadership rimane aperto: il PD è il primo partito dell’area, ma Conte viene percepito come più competitivo di Schlein in una corsa di coalizione.

Il dato più significativo di queste elezioni è forse proprio questo: il sistema politico italiano appare molto più incerto nei sondaggi che nelle urne.

Ne abbiamo parlato a Largo Chigi, format curato da The Watcher Post e in onda su Urania News. Ospiti Felice Manti – giornalista de Il Giornale; Andrea Bulleri – giornalista de Il Messaggero; Domenico Giordano – Arcadia. Conduce Paolo Bozzacchi.

Guarda la puntata integrale di Largo Chigi

Video in evidenza

Elezioni Amministrative: prima partita per il governo o contesa territoriale?
Elezioni Amministrative: prima partita per il governo o contesa territoriale?

mercoledì 3 Giugno 2026
L’intervista | “Siamo stati iscritti al PCI” – Intervista a Chicco Testa e Claudio Velardi
L’intervista | “Siamo stati iscritti al PCI” – Intervista a Chicco Testa e Claudio Velardi

giovedì 28 Maggio 2026
Draft | Giovanni Maiorano, Commissione Affari Costituzionali Camera FdI
Draft | Giovanni Maiorano, Commissione Affari Costituzionali Camera FdI

mercoledì 27 Maggio 2026