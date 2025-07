Come ogni 23 luglio, anche quest’anno il compleanno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – classe 1941 – ha trasformato i social in una piccola tribuna bipartisan di affetto, rispetto e auguri istituzionali.

La figura del Presidente, oggi 84enne, resta uno dei punti fermi della Repubblica: un uomo schivo, sobrio, ma amatissimo dagli italiani, capace di attraversare governi e crisi con il suo stile composto, mai sopra le righe. Professore universitario, giurista, più volte ministro e giudice costituzionale, è al Quirinale dal 2015 e nel 2022 ha accettato – non senza fatica – un secondo mandato per senso di responsabilità.

E ogni compleanno è l’occasione per rinsaldare un rito ormai consolidato: il carosello di auguri pubblici da parte di politici, istituzioni e anche volti noti del mondo dello spettacolo. Con tanto di foto, messaggi e qualche emoji calibrata.

Non si è fatto attendere il messaggio affettuoso del Presidente del Senato Ignazio La Russa, che su X ha scritto: «A nome mio e del Senato della Repubblica, rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli auguri sinceri di buon compleanno».

Puntuale ovviamente Palazzo Chigi e quindi Giorgia Meloni nell’omaggiare il Capo dello Stato. Una nota del Governo rimarca che la presidente del Consiglio in una telefonata al Presidente della Repubblica «ha sottolineato i sentimenti di profonda stima e gratitudine che le Istituzioni e i cittadini italiani nutrono nei confronti di Mattarella».

Il Presidente della Camera Lorenzo Fontana dice così: «Un sincero ringraziamento per il costante e alto servizio reso al Paese. Il suo impegno, che ha attraversato e sta attraversando momenti di grande complessità, è punto di riferimento e guida nell’affrontare le difficili sfide che questi tempi impongono e nella costante ricerca del dialogo e della pace».

Dall’opposizione c’è la voce del leader dei Verdi Angelo Bonelli, il quale rimarca «Profonda stima, per la sua autorevolezza istituzionale e il suo costante impegno nella difesa dei valori costituzionali, della coesione democratica e del bene comune».

Mattarella non ha un profilo personale né su X né su Instagram – coerentemente con la sua riservatezza –, ma il sito del Quirinale e gli account ufficiali della Presidenza pubblicano aggiornamenti puntuali su eventi, incontri e comunicati. Nessun like o risposta, ovviamente: lo stile del Presidente è sobrio anche nel silenzio.

Tuttavia, il calore degli auguri è reale. In un tempo in cui i social bruciano le figure pubbliche con la stessa velocità con cui le celebrano, Mattarella riesce nell’impresa rara di mettere d’accordo (quasi) tutti. Per questo, ogni 23 luglio, anche un semplice post può diventare un piccolo tributo collettivo alla sua figura.