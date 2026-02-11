Politica

Lotta a bullismo e cyberbullismo, le istituzioni rilanciano

11
Febbraio 2026
Di Giampiero Cinelli

La sicurezza dei minori online è diventata una delle nuove frontiere del dibattito pubblico. Il 10 febbraio si è celebrato il Safer Internet Day, ma i dati raccontano una realtà che va ben oltre le ricorrenze: secondo Save the Children, quasi il 50 per cento dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha subito almeno un episodio di cyberbullismo e oltre il 90 per cento utilizza strumenti di intelligenza artificiale, spesso senza una reale consapevolezza dei rischi. Numeri che interrogano istituzioni, scuola e famiglie sul modo in cui il digitale viene oggi vissuto e governato. Sul fronte europeo, la tutela dei minori nello spazio digitale è ormai al centro del dibattito regolatorio e anche in Italia il tema è diventato una priorità, con l’approvazione della nuova legge su bullismo e cyberbullismo. Ma tra regole, educazione digitale e strumenti di prevenzione, la domanda resta aperta: come si tutelano davvero i più giovani online? Da qui parte il confronto di oggi a Largo Chigi.

Durante il talk il deputato di FdI Grazia di Maggio, membro della commissione Cultura, ha sottolineato l’attenzione delle istituzioni europee e nazionali al benessere dei giovani nel mondo digitale, specificando che porre argini è contemplato. Se la situazione dovesse peggiorare si interverrà a tutela. Già ora il governo sta agendo legislativamente per rafforzare il recepimento del codice contro il cyberbullismo nelle scuole in ottica di prevenzione, le modifiche aspettano di essere definitive ma si innestano sulla legge 70 del 2024 che già ebbe ampia condivisione.

La puntata integrale di Largo Chigi

Video in evidenza

Internet Safer Day, ragazzi in rete e cyberbullismo
Internet Safer Day, ragazzi in rete e cyberbullismo

mercoledì 11 Febbraio 2026
L’Intervista | Investire nella resilienza delle infrastrutture. Con Lello Pernice (AIZ)
L’Intervista | Investire nella resilienza delle infrastrutture. Con Lello Pernice (AIZ)

lunedì 9 Febbraio 2026
Italia tra Ue, volubilità Usa e crisi internazionali
Italia tra Ue, volubilità Usa e crisi internazionali

mercoledì 4 Febbraio 2026

Articoli Correlati

legge bilancio
di Giampiero Cinelli | 11 Febbraio 2026

Parlamento Ue dà il primo via libera all’euro digitale

di Giampiero Cinelli | 11 Febbraio 2026

A cosa serve l’European Industry Summit di Antwerp

Netanyahu biden harris