Villa Doria Pamphilj ha fatto da cornice a un evento storico per il nostro Paese: la presentazione ufficiale dei trofei della Louis Vuitton Cup e dell’America’s Cup, che nel 2027 si disputeranno per la prima volta in Italia, a Napoli.

La cerimonia, organizzata dalla Presidenza del Consiglio, ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali, tra cui i ministri Andrea Abodi (Sport), Guido Crosetto (Difesa), Giancarlo Giorgetti (Economia), Orazio Schillaci (Salute) ed Eugenia Roccella (Famiglia). A fare gli onori di casa è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha accolto con entusiasmo Emirates Team New Zealand, detentore del trofeo.

«È per me motivo di grande orgoglio e onore dare il benvenuto alla squadra neozelandese e ai trofei che oggi ci onorano con la loro presenza», ha dichiarato Meloni dal palco. «Portare in Italia il più prestigioso trofeo velico del mondo è una conquista straordinaria, frutto di un lavoro concreto durato mesi. Un traguardo che unisce tradizione e innovazione, che deve rendere orgoglioso ogni italiano. Senza il mare, non saremmo ciò che siamo».

Non è mancata una riflessione sul ruolo del Mezzogiorno nel futuro dell’Italia. «Con questa edizione dell’America’s Cup vogliamo celebrare il Sud e il suo potenziale. Il Sud è tornato al centro delle politiche di sviluppo nazionali, e i suoi risultati lo dimostrano: il suo PIL cresce più della media nazionale. È una locomotiva per l’intero Paese”, ha sottolineato la premier. “Questo evento rappresenta anche una grande occasione per accelerare il piano di riqualificazione di Bagnoli, simbolo del riscatto meridionale».

Dal palco è intervenuto anche Grant Dalton, amministratore delegato di Team New Zealand, che ha evidenziato l’impatto economico e mediatico dell’evento. «A Barcellona, l’ultima edizione ha attirato 1,8 milioni di visitatori e 174 milioni di spettatori globali. Il valore economico generato ha superato il miliardo di euro. Napoli ora ha l’opportunità di replicare e, perché no, superare questi risultati. Ringrazio la presidente Meloni per la sua visione e mi auguro che questa diventi la miglior edizione di sempre dell’America’s Cup».

La serata ha segnato così l’inizio ufficiale di un conto alla rovescia che porterà Napoli al centro del panorama sportivo internazionale. Un’occasione per valorizzare la cultura marittima italiana e l’energia di un Sud che vuole guardare avanti.