Adm in prima linea contro la contraffazione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) rinnova il proprio impegno nella tutela del mercato, della salute e della sicurezza dei cittadini, partecipando alla decima edizione della Settimana Anticontraffazione, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’iniziativa, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati ai prodotti falsi, prende vita con la campagna dal titolo eloquente: «Fai la mossa giusta: non scegliere prodotti falsi».

La manifestazione si è aperta oggi con l’evento «Carte in regola contro i falsi: ADM in prima linea per la Settimana Anticontraffazione», ospitato nella sede romana dell’Agenzia, in Piazza Mastai. L’obiettivo è chiaro: informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare i più giovani, sui rischi della contraffazione delle carte da gioco collezionabili, un fenomeno in forte espansione a livello globale.

Durante l’evento sono stati presentati lo spot ufficiale della campagna e la guida «Fai la mossa giusta – Proteggiti dal falso», uno strumento pratico per riconoscere le carte contraffatte. I presenti hanno inoltre potuto assistere a una dimostrazione tecnica curata dai Laboratori chimici di ADM, che ha mostrato dal vivo le differenze tra carte autentiche e falsificate.

Un seminario tecnico ha poi approfondito il tema della collaborazione tra istituzioni e operatori economici nella lotta alla contraffazione, sottolineando l’importanza di un approccio sinergico e multilivello.

La campagna «Fai la mossa giusta: non scegliere prodotti falsi» proseguirà nei prossimi giorni sui canali istituzionali dell’Agenzia, grazie anche al coinvolgimento di influencer e content creator. L’iniziativa culminerà a Bari, in occasione dell’evento conclusivo della Settimana Anticontraffazione, con un format interattivo dedicato agli studenti.

I numeri della lotta al falso

ADM è da sempre in prima linea nella difesa della legalità e della sicurezza dei consumatori, attraverso un’azione antifrode basata su un approccio strategico e una rete capillare di funzionari distribuiti su tutto il territorio. Tra luglio 2024 e giugno 2025, l’Agenzia ha sequestrato 4,4 milioni di pezzi contraffatti, con oltre 6.000 procedimenti di sequestro avviati.

I settori più colpiti restano i giocattoli (quasi 2,9 milioni di pezzi), l’abbigliamento e gli accessori di moda (oltre 860 mila pezzi), seguiti da prodotti alimentari e bevande (più di 240 mila pezzi). Solo tra il 1° gennaio 2024 e il 25 settembre 2025 sono stati sequestrati oltre 2,7 milioni di articoli contraffatti, tra carte da gioco collezionabili, gadget e giochi elettronici. Le operazioni di controllo hanno riguardato, in particolare, spedizioni provenienti da Cina, Hong Kong e Grecia, spesso accompagnate da sotto-dichiarazioni doganali o fenomeni di contrabbando.

Alesse: «La lotta al falso è una battaglia di civiltà»

Nel corso dell’evento, il direttore dell’Agenzia, Roberto Alesse, ha sottolineato la portata sociale e culturale del fenomeno: «Il mondo delle carte da gioco collezionabili è un fenomeno di portata globale, che vanta un mercato in costante crescita. È un linguaggio che unisce generazioni diverse, un terreno comune tra adulti e ragazzi. Ma proprio questa sua capacità di appassionare e di unire lo rende terreno fertile per la contraffazione».

Alesse ha poi ribadito la determinazione dell’Agenzia nel contrastare ogni forma di illecito economico:

«La lotta al falso è una battaglia di civiltà che ADM continuerà a combattere con determinazione, perché l’autenticità e la fiducia restino i pilastri della nostra vita economica e sociale».

Infine, il direttore ha ricordato il ruolo attivo dell’Agenzia all’interno del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS): «ADM partecipa ai lavori della Commissione permanente delle Forze dell’Ordine, sotto il coordinamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in un’azione congiunta volta a costruire strategie comuni e a rafforzare i canali di cooperazione operativa».

Con queste parole, l’Agenzia rinnova il proprio impegno nel difendere non solo il mercato, ma anche la legalità e la fiducia dei cittadini, ricordando che ogni scelta di consumo può essere una “mossa giusta” contro il falso.