Le Gouvernement français a lancé en janvier une offre de location avec option d’achat de voitures électriques à 100 euros par mois pour permettre aux ménages les plus modestes de passer à l’électrique. Le dispositif de leasing social a rencontré les besoins des usagers. Après six semaines de mise en œuvre, le 15 février, il a pris fin: 50 000 ménages ont pu bénéficier de l’offre de leasing électrique, le double de ce qui avait été prévu. L’État a annoncé une reconduction en 2025.

Le leasing électrique est une location avec option d’achat (LOA), sans apport initial, au coût de100 ou 150 €par mois selon les modèles (citadine/familiale, hors assurance et entretien). Sa durée minimale est de 3 ans. Il est prévu que l’Etat finance chaque location à hauteur de 13.000 euros maximum, via le bonus écologique et une surprime.

Dispositif destiné en premier lieu à soutenir la mobilité électrique pour les déplacements domicile, son accès était soumis à certaines conditions: pouvoir justifier d’un domicile en France, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal par part devait être inférieur à 15 400 euros, le candidat au leasing devait habiter à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail et faire plus de 8 000 kilomètres par an en voiture dans le cadre de son activité professionnelle. Un dispositif destiné donc aux gros rouleurs. Seuls les véhicules électriques construits en France ou en Europe étaient éligibles à ce bonus.

Pour cette première année de lancement, un quota de 20 à 25 000 voitures était initialement prévu, avec la règle du «premier arrivé, premier servi». C’est finalement le double des ménages qui pourront en bénéficier, avec 50 000 véhicules qui seront finalement livrés en 2024, au titre du leasing social. Fin janvier, c’est plus de 90 000 demandes qui avaient été enregistrées.

Le leasing social a donc été suspendu par décret du 12 février. Cette explosion de la demande menaçait de faire s’envoler l’enveloppe budgétaire allouée au verdissement du parc automobile : le bonus écologique, la prime à la conversion et le leasing représenteraient un investissement total de 1,5 milliard d’euros par an à partir de 2024. Le coût pour l’Etat de l’édition 2024 du leasing social s’élève à 650 Mln d’euros. Le gouvernement procédera à des évolutions des autres aides pour maintenir la même enveloppe budgétaire.

Fort de ce succès, le gouvernement prépare la deuxième vague du leasing électrique prévue pour 2025.