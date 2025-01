Trump 2: ok Bessent al Tesoro, Borsa scossa da IA cinese, mosse su giustizia e sanità

La seconda settimana del Trump 2 alla Casa Bianca si annuncia simile alla prima: raffiche di misure per cancellare i provvedimenti di Joe Biden, specie in materia di clima e di ambiente e di rispetto dei diritti di genere, e ritorsioni nei confronti di funzionari considerati ostili. Su molti provvedimenti i media esprimono dubbi sulla legalità, mentre l’opposizione democratica appare tuttora disorientata e senza una guida né una strategia per opporsi alla furia iconoclasta trumpiana.

Per un sondaggio del Washington Post, la percezione di Elon Musk come braccio destro di Trump va peggiorando nell’opinione pubblica. Alla Casa Bianca sono attesi in visita il premier israeliano Benjamin Netanyahu, la prossima settimana, e il premier indiano Narendra Modi, successivamente a febbraio.

Ieri, il Senato degli Stati Uniti ha confermato l’investitore miliardario Scott Bessent come segretario al Tesoro, affidandogli – scrive la Ap – i delicati e apparentemente contraddittori compiti di tagliare le tasse e ridurre il deficit e di studiare e attuare un piano di dazi che non comprometta la crescita e non faccia ripartire inflazione.

La nomina di Bessent ha coinciso con una giornata difficile in Borsa: i titoli tecnologici Usa hanno infatti subito arretramenti per i programmi di investimento e i progressi fatti dalla Cina nell’ambito dell’IA, specie grazie al successo di DeepSeeck e della sua app. Trump ha definito l’intera vicenda “un campanello d’allarme”. Il presidente ha confermato l’esistenza di trattative tra Microsoft e ByteDance per acquisire le attività statunitensi della app cinese TikTok.

Trump 2: confusione e incertezza su bilancio, Oms, transgender, 6 gennaio 2021

Crea confusione e incertezza l’ordine impartito dall’Ufficio del bilancio della Casa Bianca di sospendere tutti i prestiti e i finanziamenti federali, in attesa di una revisione, ad eccezione di quelli individuali, in particolare della previdenza sociale, mentre è evidente l’intenzione di cancellare tutte le iniziative sul clima e sull’ambiente dell’Amministrazione Biden, anche se resta da vedere se alcune mosse non siano destinate a rivelarsi illegali.

Il Centro per il controllo delle malattie di Atlanta ha disposto l’immediata sospensione di tutte le attività di cooperazione con l’Organizzazione mondiale della Sanità, l’Agenzia dell’Onu da cui Trump intendere portare fuori gli Stati Uniti, in attesa di ulteriori istruzioni.

Trump ha anche dato ordine al Pentagono di rivedere le politiche in atto sui transgender, cui potrà essere vietato in futuro di fare parte delle forze armate. Nell’ordine, sta scritto: ”L’affermazione d’un uomo di essere una donna, la sua pretesa che gli altri rispettino questa falsità, non è coerente con l’umiltà e l’altruismo richiesti a una persona in uniforme”.

Novità anche sul fronte della Giustizia: i criminali diventano innocenti e gli inquirenti criminali. Si indaga su quanti indagarono sulla sommossa del 6 gennaio 2021 e il Dipartimento della Giustizia licenzia una dozzina di dipendenti coinvolti nelle indagini fatte sulle azioni del presidente Trump nel primo mandato e che collaborarono con il procuratore speciale Jack Smith. Secondo l’Ap, sono “gli ultimi esempi di come l’Amministrazione Trump intende la giustizia”: vengono licenziati coloro di cui non ci si fida “per una piena attuazione dell’agenda presidenziale”.

Trump 2: una foto propone la nuova Melania

(ANSA) – Melania Trump ha scelto una ‘power pose‘ e uno sguardo feroce e senza sorriso per la nuova foto ufficiale da First Lady della Casa Bianca. L’immagine è un deciso contrasto con quella del 2017 in cui l’ex modella slovena aveva optato per accogliere il primo mandato del marito con un timido mezzo sorriso e a braccia conserte.

Vestita in tailleur da business woman scuro e camicia bianca aperta sul collo, la 54enne terza moglie di Donald Trump è stata ritratta con le dita delle mani appoggiate su un tavolo a specchio, sullo sfondo troneggiante l’obelisco di George Washington.

La foto è in bianco e nero. Secondo alcuni media, la composizione nella Yellow Room della Casa Bianca evoca le immagini promozionali di The Apprentice, il reality talent show che ha resuscitato la fortuna di Trump, e potrebbe essere il segno di un ritorno alla grande di Melania che ha da poco firmato un accordo da 40 milioni di dollari con Amazon per un documentario sulla sua vita.