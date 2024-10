Si chiama “dossieraggio” o “ricatto”, non “violazione della privacy”

Nell’era dell’eufemismo, della litote, dell’attenuazione come modo di pensare più ancora che come modo di esprimersi, la triplice vicenda di Striano, del bancario pugliese e ora della società milanese viene generalmente classificata come “violazione della privacy”.

Piccolo dettaglio: si tratta di capire lo scopo di quelle violazioni. Altrimenti, se ci limitiamo all’atto dell’intrusione in una banca dati, rischiamo di non vedere il cuore del problema.

E allora chiamiamo le cose con il loro nome. Nei tre casi, naturalmente se le accuse saranno giudiziariamente provate, si dovrà parlare di “dossieraggio” e di “ricatto”, cioè di operazioni volte non solo ad acquisire abusivamente informazioni riservate, ma a usarle per colpire il malcapitato di turno.

Prima ipotesi: per raccogliere materiale compromettente su di lui. Seconda: per farne uso giudiziario o di sputtanamento mediatico. Terzo: per ricattarlo e indurlo a più miti consigli. Quarto: per danneggiarlo privatamente o professionalmente.

Sarà bene cominciare a non farci distrarre da una discussione defocalizzata. Altrimenti sarà un gioco da ragazzi – per troppi – derubricare la faccenda a una questione di regolette e di buone pratiche di cybersecurity (pur utilissime), lasciando nell’ombra gli obiettivi criminali di chi ha agito.

Giusto preoccuparsi dei mezzi, ancora più giusto preoccuparsi dei fini di certe operazioni.