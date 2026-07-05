Gli impazziti anti-Musk e anti-Thiel sognano un “futuro” con le carrozze a cavallo?

Occorre guardare all’America di domani. Auspicabilmente (ma non è facile purtroppo) a una presidenza di Marco Rubio nel 2028. E in ogni caso occorre dedicare più attenzione di quanto si sia fatto finora a Elon Musk, a Peter Thiel, agli altri campioni del big tech. Che qui in Italia – diciamocelo – non sono stati affatto accolti bene. Forse non è chiaro: le promesse dell’intelligenza artificiale sono spettacolari in ogni ambito (compresa la speranza di guarigione da malattie terribili), e una massa impressionante di investimenti globali è già incanalata lì. Tagliarcene fuori sarebbe da matti, a meno di pensare a un futuro italiano solo da “parco enogastronomico”. Un po’ poco per noi.