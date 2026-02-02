Milano entra ufficialmente nella settimana olimpica che porterà, venerdì, alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato oggi a una doppia tappa istituzionale: prima a Palazzo Marino, per l’incontro con i membri del Comitato Olimpico Internazionale, poi al Teatro alla Scala, dove ha inaugurato ufficialmente la 145ª Sessione del CIO.

Nel suo intervento alla Scala, il Capo dello Stato ha richiamato con forza il valore universale dello sport e della cultura olimpica. «I valori olimpici di lealtà, inclusione e fraternità sono valori che la Repubblica italiana ha fatto propri dalla sua fondazione, ottanta anni or sono», ha detto Mattarella, sottolineando il legame tra l’identità repubblicana e i principi dello sport.

Il presidente ha poi ringraziato il Comitato olimpico internazionale «perché continua a sviluppare nel mondo questa esperienza di incontro, di passione, di educazione, di cultura condivisa», rivolgendo un passaggio speciale agli atleti: «Il loro sogno è contagioso e benefico. Sono esempio per milioni di giovani in tutto il mondo».

Un messaggio che guarda soprattutto alle nuove generazioni. «Tante ragazze e tanti ragazzi, dopo aver seguito i Giochi, si avvieranno alla pratica dello sport. Un grande contributo allo sviluppo dei popoli», ha affermato Mattarella, rimarcando la funzione educativa e sociale dell’Olimpiade.

Al termine del discorso, il Capo dello Stato ha dichiarato ufficialmente aperta la 145ª Sessione del CIO. La serata si è conclusa con il concerto dell’Orchestra del Teatro alla Scala, diretta da Riccardo Chailly, con musiche di Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi, e l’esibizione del baritono Luca Salsi.

«L’Italia vi augura una buona, felice, indimenticabile Olimpiade», ha concluso Mattarella, sancendo l’avvio simbolico del conto alla rovescia verso Milano-Cortina 2026.