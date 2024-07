L’attentato a Trump a -113 dal voto. Un morto, sparatore ucciso

Spari contro Trump, ieri sera, poco dopo le 18.00 locali, la mezzanotte italiana, durante un comizio a Butler in Pennsylvania. L’ex presidente è rimasto leggermente ferito a un orecchio, una persona è stata uccisa e un’altra gravemente ferita. Lo sparatore è stato abbattuto dall’Fbi: è un bianco ventenne della Pennsylvania, Thomas Matthew Crooks, che non aveva con sé documenti. Se ne ignorano al momento le motivazioni.

Gli attimi di terrore vissuti a Butler richiamano alla mente altri momenti tragici della storia Usa, come gli assassini del presidente John F. Kennedy, nel 1963, a Dallas, e del fratello Robert, candidato alla nomination democratica, nel 1968, a Los Angeles, e l’attentato contro Ronald Reagan nel 1981.

L’episodio sporca di sangue una campagna elettorale fortemente polarizzata. Fonti repubblicane ne addebitano la responsabilità alla retorica anti-Trump democratica. Il presidente Joe Biden ha subito condannato il gesto e ha detto che “non c’è posto per la violenza negli Stati Uniti”, come hanno fatto altri esponenti democratici, a partire dall’ex presidente Barack Obama.

Biden ha anche telefonato al rivale per accertarsi delle sue condizioni ed esprimergli solidarietà, rivolgendosi a lui come ‘Donald’: era la prima volta dal 2020 che i due si parlavano direttamente.

Trump, che non ha mai perso conoscenza ed è stato brevemente ricoverato in un ospedale locale, prima di rientrare nella sua residenza di Bedminster nel New Jersey, ha confermato la volontà d’essere presente alla convention repubblicana, che si apre domani a Milwaukee nel Wisconsin e che lo deve proclamare candidato repubblicano alla Casa Bianca per Usa 2024. “E’ incredibile che un atto del genere avvenga negli Usa”, commenta e racconta sul suo social Truth: “Mi hanno sparato un proiettile che mi ha perforato la parte superiore dell’orecchio destro”.



Usa 2024: attentato a Trump, la cronaca e la scena

Tutto è accaduto repentinamente. Erano trascorsi circa 15 minuti dall’inizio del comizio a Butler e l’ex presidente stava parlando dell’ondata di migranti che hanno “invaso” gli Stati Uniti. Si sentono gli spari – otto, pare -. Il magnate si porta la mano all’orecchio destro e si ripara dietro il leggio, agenti del Secret Service lo coprono a terra. Alle sue spalle la gente urla e s’abbassa a schivare i colpi. Poi l’ex presidente si rialza, sempre circondato dagli agenti, alza il pugno verso la folla e grida: “Fight!, Fight!, Fight!”, “Lottare!, Lottare!, Lottare!”. ‘Usa!, Usa!. Usa!”, gli fanno eco i fan. L’orecchio sanguina e schizzi di sangue sono sul volto, la camicia è sbottonata.

Il Secret Service lo carica dentro al Suv blindato con cui si sposta e poi all’ospedale più vicino, dove viene visitato e medicato. Circa mezz’ora dopo, il portavoce della campagna Steven Cheung fa sapere: Trump “sta bene e ringrazia le forze dell’ordine e i primi soccorritori per la loro rapida azione dopo questo atto atroce”. Secondo la Cnn, la protezione dell’ex presidente era stata recentemente rinforzata.

La presenza dell’attentatore su un tetto a circa 150 metri dal palco del comizio, ma fuori dall’area cui l’accesso era controllato, era stata segnalata ad agenti di sicurezza presenti da alcune persone, ma non c’è stato il tempo per intervenire. Lo sparatore indossava una mimetica e ha usato un fucile tipo AR/15, circostanza confermata dal procuratore di Butler, Richard Goldinger. Era registrato come elettore repubblicano, ma aveva recentemente fatto donazioni ai democratici.

L’Abi, che ha assunto la direzione delle indagini, considera l’episodio “un tentativo di assassinare” Trump. L’ipotesi che gli sparatori possano essere stati due, avanzata a un certo punto, non trova, al momento, conferma.



Usa 2024: attentato a Trump, le reazioni politiche interne e internazionali

Immediata e unanime la condanna dell’attacco, a partire dal presidente Biden. “Sono grato di sapere che Trump è salvo e sta bene. Prego per lui, la sua famiglia e per tutti coloro che erano presenti”. Shock e solidarietà sono stati espressi anche dall’ex presidente Obama, dall’ex speaker della Camera Nancy Pelosi e dal leader dei democratici al Senato Chuck Schumer. L’ex presidente repubblicano George W. Bush ha definito l’attacco “vigliacco”.

Biden, che trascorreva il week-end nel Delaware, è tornato alla Casa Bianca. In Pennsylvania, stavano partecipando a eventi elettorali, al momento dell’attentato, la first lady Jill e la sua vice Kamala Harris. La campagna di Biden ha ritirato, per ora, tutti gli spot che dovevano essere diffusi in Pennsylvania.

Uno dei figli del magnate, Donald jr, ha riferito di avere parlato al telefono con il padre, trovandolo “in buona forma”: “Non smetterà mai di combattere per salvare l’America, qualunque cosa la sinistra radicale faccia contro di lui”.

La solidarietà all’ex presidente è arrivata anche dall’estero. La premier italiana Giorgai Meloni esprime “apprensione”, augura “pronta guarigione” e auspica che i prossimi mesi di campagna “possano vedere prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza”. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è “sconvolto”, quello ungherese Viktor Orban, che ha fatto visita a Trump venerdì a Mar-a-lago, invia “pensieri e preghiere in queste ore buie”.