Oggi pomeriggio Papa Francesco partirà da Roma Fiumicino verso l’aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta viaggiando con Ita Airways. Ad accogliere “sottobordo” il Santo Padre presso l’aeroporto di Fiumicino saranno presenti il presidente di Ita Airways Antonino Turicchi e il direttore generale Andrea Benassi.

Stasera a Reggio Emilia, alla Festa Nazionale dell’Unità, “Mafie e antimafie di oggi. Quali politiche sociali, strumenti di prevenzione e giudiziari per contrastarle”, con don Luigi Ciotti e Walter Verini.

Mercoledì a Roma, nell’Auditorium della direzione generale di Bnl “Orizzonte Europa” in viale Altiero Spinelli, si terrà un incontro in ricordo di Fabio Gallia, il manager scomparso lo scorso 7 maggio all’età di 60 anni. Per illustrare le capacità di Gallia, che fu numero uno di Bnl, interverranno tra gli altri l’a.d. del gruppo Bnp Paribas Jean Laurent Bonnafé, la presidente di Bnl e Findomestic Banca Claudia Cattani, l’a.d. di Bnl e responsabile del Gruppo Bnp Paribas in Italia Elena Goitini, il presidente della Fondazione Bnl Luigi Abete.

Domani a Torino incontro imperdibile: al ristorante del Cambio, in piazza Carignano, l’assessore comunale Paolo Chiavarino sarà protagonista della presentazion dell’evento “Bra’s”, ovvero il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra.

Venerdì 6 settembre, a Cervia, nel Parco della Salina, Confagricoltura presenterà “L’agricoltura coltiva il sale”, il progetto di valorizzazione della salicoltura e delle saline marine italiane.

La città di Salerno sarà il palcoscenico della seconda edizione di “AgriFood Future”, l’evento che quest’anno punta a consolidare il suo ruolo di riferimento nazionale per il settore agroalimentare. L’edizione 2024, organizzata da Unioncamere e dalla Camera di commercio di Salerno, si svolgerà dall’8 al 10 settembre in diverse location della città, con un programma ricco di interventi, workshop e momenti di confronto su temi cruciali per il futuro dell’agroindustria. Il comparto agroalimentare è fortemente influenzato da mutamenti ambientali, economici, geopolitici e sociali, specialmente in Italia e nel Sud. I dati economici evidenziano l’interconnessione tra dinamiche globali e peculiarità locali e per questa ragione è urgente trovare una direzione agile e riconfigurabile che permetta alle imprese di essere protagoniste nelle transizioni digitale ed ecologica. L’evento di quest’anno si focalizza infatti su due temi fondamentali: l’innovazione tecnologica e la sostenibilità. “AgriFood Future” propone tre giorni di discussioni che coinvolgeranno istituzioni, imprese ed enti di ricerca, con l’obiettivo di promuovere un confronto aperto e costruttivo sul futuro del settore.

Appuntamento per l’agenda degli amanti delle piante e dei fiori: il 28 settembre, a Roma, all’Orto Botanico, Francesco Rutelli presenterà due libr. Si comincerà con “Il giardino del Mediterraneo. Storie e paesaggi da Omero all’Antropocene” di Giuseppe Barbera, un viaggio inebriante nella diversità di profumi, colori, suoni e sensazioni, tra vita e cultura, botanica e mitologia, mondo esteriore e mondo interiore, ripercorrendo i molteplici incontri di uomo e natura sulle sponde del Mediterraneo attraverso le tracce che hanno lasciato in Sicilia, luogo simbolo per leggere l’evoluzione del paesaggio nell’Antropocene. Quindi si passerà ad “Agrumi. Una storia del mondo”: esistono dei frutti che hanno cambiato la storia del mondo, sono al centro di miti greci, pagine bibliche e leggende orientali. Sono diventati la cura per debellare epidemie secolari, hanno condizionato lo sguardo di scrittori e poeti di tutti i tempi, e su di essi sono stati edificati imperi economici internazionali. Questi frutti sono gli agrumi: limoni, arance, cedri, mandarini, e tutte le loro bizzarrie. Barbera ricostruisce una storia del mondo inedita, in cui le vicende umane girano attorno a un cedro o a un limone.