Il campo largo è nato davvero?

C’è una domanda che va oltre la manifestazione organizzata questa settimana a Napoli e che potrebbe accompagnare la politica italiana fino alle elezioni del 2027: il cosiddetto campo largo è davvero pronto a trasformarsi da alleanza elettorale a progetto di governo?

L’appuntamento promosso nel capoluogo campano, al quale hanno partecipato Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, non è stato soltanto un’iniziativa politica. È stato il primo tentativo di dare una rappresentazione concreta del percorso comune avviato dalle principali forze di opposizione, con l’obiettivo dichiarato di costruire un’alternativa al centrodestra. La scelta di Napoli, tuttavia, non è stata casuale.

Negli ultimi anni il capoluogo campano è diventato uno dei pochi contesti nei quali Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno dimostrato di poter costruire un’alleanza stabile. L’elezione di Gaetano Manfredi a sindaco nel 2021 e, più recentemente, quella di Roberto Fico alla guida della Regione Campania hanno rafforzato l’idea che proprio da Napoli possa partire un modello politico da replicare su scala nazionale.

È questo il vero messaggio lanciato dalla manifestazione: non tanto la semplice immagine dei leader sullo stesso palco, quanto la volontà di trasformare un’esperienza amministrativa considerata positiva in una proposta politica per il Paese. Non a caso gli interventi si sono concentrati soprattutto sui temi che uniscono la coalizione – sanità pubblica, salari, lavoro, contrasto alle disuguaglianze e difesa dello Stato sociale – evitando di alimentare le divisioni sui dossier più delicati.

Naturalmente, il percorso resta tutt’altro che concluso. Costruire un’alternativa di governo richiede molto più di una piattaforma condivisa su alcuni temi sociali. Restano aperte questioni centrali come la politica estera, la difesa, la transizione energetica, il rapporto con le imprese e, soprattutto, la definizione di una leadership. Non è un caso che proprio su quest’ultimo punto i protagonisti abbiano scelto di non aprire alcun confronto, rinviando ogni discussione sui nomi a una fase successiva.

La manifestazione di Napoli, quindi, non risolve i nodi del centrosinistra, ma segna un passaggio politico significativo. Per la prima volta dopo mesi di confronto, Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno deciso di investire pubblicamente nella costruzione di un percorso comune, cercando di trasmettere un’immagine di unità in vista delle prossime sfide elettorali.

Resta però una domanda destinata a pesare nei prossimi mesi. Il modello Napoli è il risultato di condizioni politiche e territoriali molto specifiche, costruite attorno a figure che hanno saputo tenere insieme culture politiche diverse. La sfida del campo largo sarà dimostrare che quell’esperienza non rappresenta un’eccezione locale, ma possa diventare una proposta credibile anche sul piano nazionale.

Per questo la settimana politica non consegna soltanto la fotografia di quattro leader sullo stesso palco. Lascia soprattutto un interrogativo destinato ad accompagnare il dibattito fino al 2027: il modello che ha funzionato a Napoli è davvero esportabile nel resto d’Italia, oppure il campo largo dovrà ancora trovare la propria identità prima di proporsi come alternativa di governo?