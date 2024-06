G7, iniziano i lavori. Meloni apre le porte ai grandi

Ebbene sì. Ci siamo anche noi. The Watcher Post è tra le testate accreditate al G7, e questi sono i primi aggiornamenti da Borgo Egnazia dagli inviati Piero Tatafiore e Alessandro Caruso.

Asset russi: accordo trovato, negoziato concluso

L’accordo sull’utilizzo dei profitti sugli asset congelati alla Russia è stato raggiunto a livello negoziale. Lo rende noto uno degli sherpa che partecipano ai lavori, sottolineando che ora si aspetta il via libera definitivo dei leader. L’intesa dovrebbe prevedere un fondo da 50 miliardi di dollari a sostegno di Kiev da sbloccare entro l’anno.

Papa Francesco: salgono a 10 i bilaterali previsti domani

Secondo quanto si apprende Papa Francesco terrà domani 10 bilaterali: con Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, con Volodymyr Zelenskyy, Presidente dell’Ucraina, Emmanuel Macron, presidente della Francia, Justin Trudeau, primo ministro del Canada. Dopo la sessione sull’IA, proseguirà con i bilaterali: William Samoei Ruto, presidente del Kenya; Narendra Modi, primo ministro dell’India, Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti d’America; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasile; Recep Tayyip Erdogan, presidente della Repubblica di Turchia; Abdelmadjid Tebboune, presidente dell’Algeria.

Guterres (ONU): “Il vertice è esempio dell’impegno dell’Italia per solidarietà e soluzioni globali”

“La bandiera dell’Onu sventola con orgoglio” in Italia e “il fatto che l’Italia ospiti questa settimana il vertice G7 è l’esempio del suo impegno per la solidarietà e le soluzioni globali, perché nei tempi difficili di oggi abbiamo bisogno che tutti i Paesi facciano la loro parte”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel corso della sua visita al centro Onu di Brindisi in occasione del 30mo anniversario dello United Nations Global Service Centre.

Michel (Consiglio UE): “Summit in momento critico: grazie Meloni per ospitalità”

“Vorrei ringraziare Giorgia Meloni della presidenza italiana per l’ospitalità qui in Italia”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al suo arrivo al Summit del G7 a Borgo Egnazia. “Questo incontro è estremamente importante perché affronteremo quattro sfide importanti. La prima: vogliamo sostenere l’Ucraina e vogliamo prendere decisioni per fornire un sostegno finanziario più immediato all’Ucraina in modo che possa difendersi fino in fondo. Vogliamo sostenere il diritto internazionale umanitario in Medio Oriente”, ha spiegato. Michel, che ha tracciato tre punti: cessate il fuoco immediato; facilitare l’accesso umanitario e, terzo, la soluzione a due Stati. “La terza importante sfida di cui parleremo in questo incontro qui in Italia è la migrazione. È una sfida comune, e questo è il percorso che intendiamo, insieme ai nostri partner, mettere in atto questa coalizione per combattere i trafficanti, contro i gruppi criminali che sfruttano le difficoltà umane, per fare soldi e destabilizzare le regioni e paesi di tutto il mondo”, ha aggiunto. “E infine, l’Africa. E’ un Continente importante per tutti noi. La sua demografia è una sfida. Conflitti, guerre, necessità di investire nelle infrastrutture, nelle telecomunicazioni, nel digitale, ma anche nel settore energetico. Il continente si trova ad affrontare sfide straordinariamente difficili in termini di lotta alla povertà da un lato e, allo stesso tempo, deve affrontare le conseguenze del cambiamento climatico. Hanno bisogno di maggiore accesso al capitale. Dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo costruire partenariati basati sulla fiducia, sul rispetto, sulla fiducia reciproca. E penso che non si possa più evitare di aprire un dibattito serio sul multilateralismo e soprattutto sulle banche multilaterali di sviluppo”, ha spiegato il leader Ue.

Von der Leyen (Commissione UE): “Mostreremo unità per Ucraina libera e Medio Oriente in pace”

“In tempi turbolenti il messaggio più forte che possiamo inviare è l’unità”. È quanto ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Oggi il G7 di Bari mostrerà unità per la libertà dell’Ucraina”, ha sostenuto, confermando: “Lavoriamo per un ulteriore sostegno finanziario”. “Unità per un Medio Oriente pacifico e stabile e il piano in tre fasi. Unità su un Indo-Pacifico libero e aperto”, ha aggiunto von der Leyen.