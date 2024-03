Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia commemorativa dell’anniversario numero 80 dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine , nel Mausoleo Ardeatino.

Nel Tempio Maggiore, a lungotevere de’ Cenci, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca depongono una corona d’alloro presso la lapide commemorativa al Tempio Maggiore di Roma nell’anniversario numero 80 dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine.

“La Grande Vertenza. Dalla lotta di piazza all’internalizzazione” è il libro che verra presentato oggi, su iniziativa di Cgil e Filcam Cgil Roma e Lazio, a Roma, nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio. Parteciperanno Svetlana Celli presidente Assemblea capitolina, Natale Di Cola segretario generale Cgil Roma e Lazio, Alessandra Pelliccia segretaria generale Filcams Cgil Roma e Lazio, Claudia Pratelli assessora alla Scuola, formazione e lavoro Comune di Roma, Albino Ruberti amministratore unico Risorse per Roma.

Oggi a Roma nell’Accademia Nazionale di San Luca è in programma un incontro con Franco Piersanti su “Luce e Suono. Racconto di una possibile drammaturgia per la dialettica tra questi due elementi. Film e Musica”. Dialogando con Marco Tirelli, Piersanti racconterà come “nella lavorazione del film occupa un posto molto particolare la musica, attraverso il compositore”. Partendo dalla visione di Jabberwocky, cortometraggio in stop motion (passo uno), realizzato nel 1971 dal regista cecoslovacco Jan Svankmajer, che si è liberamente ispirato a una piccola poesia nonsense di Lewis Carroll, verrà illustrato il percorso creativo che si compie per concepire la musica da applicare alle immagini in dialogo con il regista, come una drammaturgia musicale prende forma per assecondare o ricreare un diverso significato al racconto cinematografico. Piersanti, romano di nascita e di formazione, rappresenta una delle voci più originali nel panorama italiano ed europeo della musica applicata (cinema, teatro, televisione). Assistente di Nino Rota fra il 1975 e il 1977, Piersanti approda alla composizione per film con “Io sono un autarchico, primo lungometraggio” di Nanni Moretti, inaugurando una fortunata collaborazione, proseguita con “Ecce Bombo”, “Sogni d’oro”, “Bianca”, “Il caimano”, “Habemus Papam”.

A Roma, nel Tempio di Adriano, presentazione del libro “Governare l’economia. Per non essere governati dai mercati”, di Pasquale Tridico, Castelvecchi Editore. Insieme all’autore interverranno l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Linda Laura Sabbadini. Modererà Luca Telese.

A Roma, nella Fondazione Alleanza Nazionale, in via della Scrofa, presentazione del libro “E basta con ‘sto fascismo – cari compagni ci avete rotto…..” di Daniele Capezzone. Con l’autore ne parleranno Italo Bocchino direttore editoriale Secolo d’Italia, Annalisa Terranova vicedirettore Secolo d’Italia, Antonio Giordano vicepresidente Fondazione Alleanza Nazionale.

A Roma, presso Spazio Sette, presentazione del libro “La condanna”, di Walter Veltroni. Interverranno, con l’autore, Aldo Cazzullo, Giovanni Floris e Monica Maggioni.

Una colomba gigante da otto chili farcita con limoncello. Un sogno per gli amanti del lievitato che accompagna la festività pasquale? Assolutamente no. Si tratta, infatti, del nuovo progetto targato Flamigni, l’azienda artigianale di Forlì specializzata nei lievitati, e Pallini, la più antica distilleria romana.

Flamigni e Pallini, due famiglie storiche proprietarie di aziende, si uniscono per dare vita a questo progetto gustativo volto a comunicare l’eccellenza del Made in Italy. A marzo le colombe Flamigni farcite alla crema al Limoncello pallini sono presenti nello spazio espositivo più esclusivo dell’Aeroporto Leonardo da Vinci, al Terminal 1 allo shop Fc25. Martedì 28 marzo i titolari delle aziende saranno presenti per offrire una esclusiva esperienza degustativa con il taglio di due colombe giganti da 8 chili di Flamigni farcite alla crema al limoncello Pallini. “Il mercato estero e il canale duty free sono di fondamentale importanza per noi”, spiega Micaela Pallini presidente e ceo dell’azienda e presidente di Federvini, “nel corso del 2024 il Limoncello Pallini ha raggiunto l’importante traguardo di diventare il limoncello premium più venduto al mondo, con una quota sul mercato globale a valore di oltre il 15%. Siamo felici di fare squadra con Flamigni in questa importante occasione”. Sull’italianità dei due prodotti punta Massimo Buli, titolare, con la sorella Renata, della Flamigni: “L’idea di presentare questo nostro prodotto iconico all’aeroporto di Roma, che è tra i più frequentati d’Europa, ospitando quasi 50 milioni di passeggeri l’anno, nasce dalla volontà di farsi ambasciatori dell’italianità, dei nostri sapori e delle nostre usanze. Questo progetto non poteva che essere fatto con Pallini, con i quali condividiamo valori e vision imprenditoriale”.