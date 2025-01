Questa volta i rumor sono stati confermati. E noi di The Watcher Post ne avevamo già scritto qui lo scorso 15 gennaio, nel giorno in cui si era dimessa in pieno caso Cecilia Sala. Elisabetta Belloni, che appena due settimane fa ha lasciato la guida del Dis, è stata designata oggi Special Advisor della Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. The Watcher Post ha potuto prendere visione del documento comunitario di IDEA, il Servizio di Consulenza della Commissione che «fornisce idee innovative e uno spazio per la ricerca interdisciplinare e la collaborazione sulle priorità fondamentali», che conferma la nomina. La Belloni ricoprirà la carica prestigiosa di Chief Diplomatic Officer, cioè a dire Consigliere Diplomatico con diretto riporto alla Presidente Von der Leyen. IDEA selezionerà il team che affiancherà la Belloni nel suo mandato di due anni di contratto (rinnovabili) e lavorerà a stretto contatto con il Segretario Generale.

La carriera della Belloni

Romana, classe 1958, Elisabetta Belloni è una diplomatica di lunga carriera, che dopo una serie di incarichi presso ambasciate italiane all’estero ha ricoperto ruoli apicali al Ministero degli Affari Esteri. Ha anche guidato l’Unità di crisi, è stata direttrice generale della cooperazione allo sviluppo e poi direttrice generale per le risorse e l’innovazione. Nel 2014 diventa ambasciatrice di grado, poi capo di gabinetto del ministro degli Esteri Gentiloni. In seguito è stata promossa segretario generale della Farnesina, poi nominata da Mario Draghi direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), il vertice dell’intelligence italiana. Poche settimane fa, esattamente il 15 gennaio, la Belloni aveva presentato le dimissioni dal Dis. Tra le motivazioni addotte, aveva fatto riferimento a delle incompatibilità sopravvenute con il Governo.